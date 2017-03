Marcos Dichiara “bajó el telón” tras una discusión en el ambiente de la música

Carta de Marcos Dichiara “Se apagan las luces y se cierra el telón”

Hace más de un mes desde la Secretaría de Cultura me llaman para participar de la fiesta de los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. En ese momento le pasé un presupuesto, el cual solo era para pagarle a mis músicos sus gastos porque ellos se están pagando sus instrumentos y ropa y sus horas de trabajo que tanto merecen. El dinero está en la muni. Ahora NO QUIERO NADA. Que quede en claro que a los Bomberos jamás se le cobró nada. Al contrario, convocamos a todos ustedes que tanto nos brindan para que estén presentes y poder ayudar a una maravillosa Institución en la que sus integrantes dan la vida por nosotros.

Gracias a ustedes y a Dios hoy me llevaron a cumplir este gran sueño que me permitió crecer en lo profesional… y todo tiene un pequeño costo del cual parece ser para algunos que está mal y está bien. Quiero decirles que estoy muy muy triste porque jamás pensé que algunos me agravien de manera injusta. Porque si hay algo en esta vida que soy es orgulloso de todo lo que amo y doy por esta ciudad. Les doy todo mi ser siempre. Pero hay quienes no entienden el trabajo de no dormir por soñar y trabajar.

De ahora en más por un tiempo no nos vamos a ver. Cumplo con algunos compromisos y me despido por un tiempo porque estoy mal. Sólo vamos a trabajar para grabar y poder mostrarle todo lo estamos haciendo con tanto sacrificio. Seguro vamos a volver pero por ahora no tengo ganas. Lamentablemente estamos ante una sociedad injusta y sin rumbo y lastiman a quien da todo su amor y trata de luchar por una sociedad con MÁS amor.

Quien me conoce sabe que soy impulsivo, loco, pero con unas ganas de dar todo por el todo. Estoy muy pasado de vueltas. Necesito un descanso. Prometo volver pero en un tiempo. Lamentablemente el ” hombre no pide nacer, no sabe vivir y no quiere morir”. Los amo y necesito. Este país que tengo tatuado en mi pecho sólo va a cambiar el día que nos amemos entre todos Adiós amigos