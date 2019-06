Desesperado pedido de una madre por medicación para su hijo

Se trata del caso de Román Ayala, el pequeño de 10 años que tiene problemas de crecimiento y necesita de un tratamiento con hormonas, que se encuentran incluidas dentro de un programa nacional, que se canaliza incluso por medio del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Luego de exponer el año pasado de manera pública su caso, Elizabeth y Damián lograron que el Ministerio de Salud diera inicio al tratamiento de su hijo, celebraron emocionados aquella vez porque después de tanto habían conseguido se cumple el programa de asistencia de las hormonas necesarias. Aunque la buena predisposición del Estado duró poco tiempo y comenzaron a tener faltantes en las ampollas para el tratamiento diario.

Hoy lleva ya más de 2 meses sin recibir la costosa medicación. Nadie da respuestas, el tiempo pasa y Román va resignando un tiempo muy valioso como es en su caso el de los primeros años de vida para poder compensar en cierta manera sus deficiencias de crecimiento y evitar problemas en un futuro inmediato. El Estado Nacional ausente, el Área de Salud Provincial también ausente y una familia desesperada por encontrar una solución al problema de crecimiento de su hijo. La mamá de Román, Elizabeth, hizo una publicación en su cuenta de Facebook, buscando que su caso se viralice y al menos quizá los responsables políticos sientan vergüenza por el abandono que hacen desde sus lugares de funcionarios del pueblo, y le den una pronta solución. A continuación la carta publicada por Elizabeth, mamá de Romancito:

¿A quién debo o tengo que reclamar ya?…

No entiendo porque juegan con la salud de las personas de bajos recursos, más aún cuando éstos son niños. Estoy cansada de esperar mientras el tiempo corre, yo no soy una persona irresponsable, me muevo y me preocupo por mis hijos, y necesito una respuesta coherente acerca del tratamiento de Román, lo único que hacen es tomarme el pelo.

Ya hace 2 meses que mi hijo no recibe su tratamiento, Ministerio de Salud, el “programa” de salud o el que se tenga que hacer responsable que lo haga. Hasta cuándo hay que esperar, no piensen que me voy a quedar callada porque no acostumbro a hacer eso, fui todo el tiempo como me indicaron, hice todo lo que debía hacer, me tienen a las vueltas con que no se envió la documentación, cuando en realidad tengo todas las copias y comprobantes del correo, hasta los boletos tengo guardados de las veces que voy y vengo a Rosario, dicen incluso que el médico no carga los datos, cuando lo hizo delante mío.

¿Por favor, qué buscan?… ¿Darle la baja del programa porque el tratamiento no funciona? Y cómo va a funcionar si no lo recibe!!!… Son una manga de porquerías, nadie se hace responsable de nada, si sos pobre te cagas muriendo y listo no. Ya no se qué decir, ni que hacer…

Extraído de la cuenta de Facebook de Elizabeth, mamá de Román Ayala.