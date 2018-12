Joven lucha por sobrevivir tras fuerte choque

Kevin Moyano, de 18 años, se encuentra grave en terapia intensiva del Hospital San Carlos tras el accidente sufrido en la tarde de este jueves pasado el mediodía, alrededor de las 14:00 horas, cuando la moto en la que se conducía impactó contra un camión volcador de la Municipalidad de Casilda.

La moto, Motomel 110 color roja, circulaba por Bv. Villada con sentido desde el centro hacia barrio Nueva Roma de Casilda, al llegar a esquina Garibaldi fue cuando se produjo el choque con el camión que se encontraba cruzando sobre calle Garildadi. La moto impactó contra el lateral trasero derecho del camión, es decir a la altura del guardabarros, entre la zona de la caja de herramientas y cubierta. Tras el accidente, el cuerpo del joven cayó tendido en el pavimento, sobre Bv. Villada, presentando serias lesiones en su cabeza.

Yo justo llegaba a mi casa (San Martín al 3500) en mi moto, y él me la pidió prestada. Le di la moto y el casco y salió. A los pocos minutos unos amigos nos vinieron a avisar que había tenido un accidente, contó uno de sus hermanos.

Al arribo de la emergencia médica del SIES, que según los vecinos demoró algunos minutos en llegar, e incluso luego también estuvo presente la emergencia privada, el joven se encontraba inconsciente y presentaba convulsiones, al mismo tiempo que los dedos de sus manos se contraían. Según relató uno de sus amigos que justo circulaba por Bv. Villada en sentido contrario al suyo y lo saludó instantes antes del choque.

Nadie habría visto el momento exacto del choque, aunque una de las hipótesis que plantea la familia de Kevin Moyano es que el camión estaría intentando alguna maniobra de retroceso sobre Garibaldi, provocando que la parte trasera de la caja volcadora invada el bulevard ocasionando el impacto. Otra de las versiones sostiene que el camión se encontraba cruzando calle Garibaldi, y que el joven chocó con su moto en la parte trasera de éste.

Yo venía por Villada, desde Nueva Roma hacia el Centro, cruzo calle Garibaldi y el camión pasa inmediatamente detrás mio; sigo yo por Villada y a unos 100 metros, a la altura del almacén de Racca, veo a Kevin que venía en moto (por Villada de la mano contraria) hacia Nueva Roma. Nos cruzamos, el me saluda y yo le toco bocina y él se da vuelta a mirar si yo me pegaba la vuelta, sigo y escucho el ruido. Giré para mirar y veo que había chocado con el camión. Pegué la vuelta y me acerqué; lo vi tirado en el suelo, con su cabeza toda ensangrentada, los dedos de la mano se le doblaban hacia adentro y yo trataba de enderezárselos, estaba inconsciente y de a ratos se sobresaltaba. Detalló Agustín, el joven amigo que se cruzó en moto con Kevin instantes antes del impacto.