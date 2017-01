Desesperación en Chabás

Por favor vecinos estemos en ALERTA MÁXIMA, más los sectores con más problemas. Acabo de hablar con gente de la localidad de Villada donde llovió más de 150 mm y sigue lloviendo aún; ese agua se viene para CHABÁS. Ésta (inundación) es la peor de todas, no da para más… no hay palabras; no sé cómo saldremos, lamentable… Recemos para que no llueva más, no hay otra. Desahuciado con el ánimo por el piso, otra vez castigados los que menos tienen culpa no sé de quién pero que hay un culpable… lo hay. Que la vida se encargue de hacérselo pagar Dios quiera que la multa sea muy fuerte estemos unidos por favor!. Texto publicado este domingo 9:47 a.m. por Anibal Luzzi, vecino de Chabás, en su cuenta de Facebook.