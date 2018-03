Conocé la abuela que con 100 años vive sola y trabaja

Me quedé sola, fue muy terrible para mi eso. Porque yo tuve 38 años de matrimonio que no hay dinero que cubra esa felicidad, mi marido no me quiso… me adoró… como yo a él. Trabajamos los dos juntos siempre, siempre, siempre. Yo cuando él tenía que entregar los muebles, que había que cepillarlos bien con lija, antes era todo a mano, y el me llamaba, -viene el camión a buscarlos, ¿me podés ayudar?- y yo me ponía los guantes y lo ayudaba. Y él a la noche se ponía el dedal y me ayudaba a “picar” las solapas porque no había la tela de pegar con la plancha… Él había aprendido a hacerlo que parecía hecho a máquina…

Por algo hace más de 42 años que me quedé siempre sola y tranquila, y agradeciendo a Dios y la Virgen de Lourdes que me pusieron en el camino de la Fe y el trabajo. La madre Teresa de Calcuta dijo, la distracción mas grande es el trabajo… y que gran verdad…, cuenta Zulema mientras saca cuentas que lleva ya más años sola que los que compartió con su marido en vida, y así llegó a cumplir los 100 años… y sigue con un gran espíritu y fuerza interior.