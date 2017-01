Intenso trabajo de Bomberos Chabás tras la inundación

Decenas de familias evacuadas, mascotas rescatadas de en medio del agua. Casi la totalidad de las calles abnegadas por el agua. Esfuerzo, dedicación y sacrificio por esa profesión por la que sólo hay que sentir una sola cosa: una auténtica Vocación de Servicio. Deben cumplir en situaciones extremas y de emergencia el rol que no cumplieron quienes tenían todas las condiciones al alcance de su mano aunque optaron por el camino más fácil, la desidia. Ellos no saben decir no, ellos no saben mentir, ellos no prometen en vano, ellos cumplen y están al servicio de la gente. Orgullosos de los cuerpos de Bomberos de nuestra región. Felicitaciones para todos los Bomberos Voluntarios del País que ponen el pecho donde los demás se escondieron.

