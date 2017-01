El conocido meteorólogo Oscar Monjetal nuevamente posteó en su blog una opinión de “alto voltaje”, que por cierto no es más que un fiel relato de la triste realidad a la que nos encontramos sometidos los ciudadanos frente a la ausencia del estado. Con un lenguaje muy simple y claro Monjelat hace referencia sobre las razones por las cuales el poder político es el gran responsable de las cientos de miles de familias que hoy están bajo agua.

Texto publicado por Monjelat:

Otra vez varias localidades de nuestra región bajo el agua. Se registraron muy importantes cantidades de lluvia caída, el record lo tiene Arroyo seco con 400 mm en 12 horas. Llovió muchísimo es cierto. Eso no es discutible. El asunto no es el hecho ya concreto, si no qué se hace con ese hecho. Personalmente me da bronca e impotencia, sabíamos que algo iba a pasar, las condiciones y todas las señales naturales indicaban eso. Sucedió lo peor, picos impresionantes de agua caída en cortísimos periodos de tiempo.

4.000.000 de litros por hectárea es una monstruosidad de agua que buscará desaguar de lo alto hacia lo bajo. Y es aquí donde se ve la increíble falta de respuestas. No podemos ignorar el simple hecho de que nuestra región Sur del Litoral, es zona de transición de masas de aire. Por aquí pasa el aire frío de la Antártida avanzando hacia el Norte y por aquí pasa el aire caliente del Trópico en su avance hacia el Sur. Esta simple cuestión de circulación atmosférica parece que nunca se tendrá en cuenta por nuestra “clase dirigente”.

Estuvimos, estamos y estaremos en el camino de las peores condiciones de tiempo. Se ignora también que nuestra región es TORNÁDICA. Y así es como se explica que renombrados profesionales, iluminados líderes políticos y encumbrados empresarios, ubiquen gente a vivir en pozos, permitan arrasen con todas las defensas naturales, buscando mayor producción agrícola, permitan que se urbanicen lagunas, dejen que se rellenen áreas inundables, permitan que se construyan autopistas y rutas bloqueando los “desagües” naturales, permitan se construyan puentes casi sobre el canal de arroyos y ríos, a veces con diferencias de 10 metros en menos con la altura de los puentes ferroviarios y así con obras de mínima, nos han venido acostumbrando a respuestas de mínima.

No estamos en un país pobre, sobran recursos, desde el retorno a la “Democracia” hemos visto desarrollar fortunas en nuestros “representantes” y para estos casos de desastres, la ayuda siempre proviene de la propia gente. Hay que ser muy estúpido para no darse cuenta donde están los recursos que no nos ofrecen al momento de necesitarlos. No tenemos helicópteros, no disponemos de embarcaciones apropiadas para estas emergencias, no disponemos de raciones para la gente evacuada, no disponemos de centros de evacuación, no existen fondos para las operaciones, en definitiva, suena como a “arréglensela”.

Y sí, como siempre nos arreglaremos entre nosotros, Pueblo con Pueblo. Mientras tanto sepan, quienes siguen robándose hasta la esperanza de la gente, que todo en esta vida se paga. Los quiero ver devolviendo lo que por tantos años se robaron. Los quiero ver cediendo en ayuda extraordinaria lo que seguimos pagando por sus miserables servicios. Y ahí en el llano, metidos en el barro, de cara a la gente, Pidan PERDÓN.

Oscar Monjelat, Director Grupo Caza Tormentas del Sur