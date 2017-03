Cartelera de fin de semana en el Cine Teatro Libertador

Casi Leyendas

Tres amigos distanciados se van a ver obligados a reunirse muy a su pesar. Axel (Santiago Segura), un español muy particular, decide emprender la búsqueda de sus ex compañeros en Buenos Aires. Hace 25 años formaron un grupo musical que estuvo a punto de ser famoso pero por misteriosas razones nunca lo logró.

Ahora Axel va a tener que reencontrarse con Javier (Diego Peretti), un profesor que no logra comunicarse con su hijo adolescente, y Lucas (Diego Torres), un abogado presumido que pierde su trabajo de un día para el otro. Los espera un doble desafío: ser la banda que siempre soñaron y como si fuese poco solucionar sus calamitosas vidas.

Una comedia con la dirección, guión y música de Gabriel Nesci, protagonizada por Diego Peretti, Diego Torres, Santiago Segura, Florencia Bertotti, Claudia Fontán, Rafael Spregelburd.

Viernes 17, Sábado 18, Domingo 19, Lunes 20 y Martes 21 a las 22:30 horas en 2D digital.

Kong: La Isla Calavera

Título original: Kong: Skull Island

Reimagina el origen de la mítica Kong en una convincente aventura original del director Jordan Vogt-Roberts (“The Kings of Summer”).

En la película, un grupo diverso de exploradores es convocado para adentrarse en una isla inexplorada del Pacífico -tan hermosa como peligrosa- sin darse cuenta de que están entrando en el territorio del mítico Kong.

Kong: la isla Calavera está protagonizada por Tom Hiddleston (“The Avengers: los vengadores”, “Thor: un mundo oscuro”), Samuel L. Jackson (“Los 8 más odiados”, “Avengers: era de Ultrón”), la ganadora del Oscar Brie Larson (“La habitación”, “Esta chica es un desastre”), John Goodman (“Transformers: la era de la extinción”, “Argo”) y John C. Reilly (“Guardianes de la galaxia”, “Hermanastros”).

Viernes 17, Sábado 18 y Martes 21 a las 22:30 horas en 3D digital y hablada en Castellano.

Domingo 19 y Lunes 20 a las 22:30 horas en 3D digital y Subtitulado.