Muerte tras un choque seguido de incendio

Un automóvil Chevrolet Meriva circulaba por Ruta Nacional 33, con sentido Casilda Sanford, y unos 2 km antes del ingreso a Sanford impactó desde atrás a un camión que se dirigía en su mismo sentido. Producto de tal colisión el rodado menor perdió el control finalizando sobre la banquina de su mano derecha, sobre el terraplén paralelo a las vías en medio de los pastizales, donde tomó fuego y su conductor, único ocupante, quedó atrapado dentro del mismo.

El camionero no se habría percatado inmediatamente de la situación y continuó su rumbo. A raíz del llamado telefónico de quienes pasaban por el lugar en ese momento de la madrugada, pasadas las 04:00 de la mañana, la Policía y Bomberos tomaron conocimiento que se encontraba un auto en llamas a la vera de la ruta en cercanías del cementerio. Una vez en la escena del hecho Bomberos lograron la extinción del automóvil, advirtiendo que sobre el mismo se encontraba el cuerpo calcinado de su conductor. La PDI intervino y logró determinar rastros de una colisión previa al incendio. En la localidad de Bigand permanecía demorado, durante el transcurso de la mañana de este sábado, el conductor del camión oriundo de Villa Cañás.

Escuché un ruido muy fuerte en la parte trasera del camión y me asusté, miré por los espejos pero no vi nada extraño, nada que me hiciera pensar de un accidente. El ruido había sido muy fuerte, tuve miedo y seguí. Manifestó el camionero en relación a por qué continuó su marcha.