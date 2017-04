Política, negligencia y falta de seguridad llevaron a Marcos a su muerte…

A pesar de los intentos del Presidente Comunal de Chabás por tratar de salir “limpio” frente a la sociedad luego de la muerte del pequeño Marcos, de tan sólo tres años, en el Centro de Cuidados Infantiles de dicha localidad, la Justicia investiga de cerca el rol de los funcionarios al momento en que se produjo el triste desenlace.

El Centro de Cuidados Infantiles, lugar denominado así por la Comuna de Chabás luego de la firma de un convenio que se celebró en Octubre del año 2016 entre el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe y el Secretario de Gobierno Comunal de Chabás, donde acordaban que se adecuarían las instalaciones para el funcionamiento del cuidado gratuito de niños de 0 a 4 años procedentes de familias de bajos recursos, con la finalidad que aquellos padres que no cuenten con quien dejar a sus pequeños y deban trabajar para ganarse la vida y llevar el alimento a sus hogares puedan hacerlo dejando a sus hijos en un lugar seguro y al cuidado de un equipo de profesionales que les brindaran contención y apoyo a los más chicos, al menos esa era la idea principal de aquel convenio. Claro que lejos estuvo lo que se plasmó en papeles de lo finalmente concretado.

Las condiciones de seguridad, que si bien en el convenio no figuran detalladas y se las menciona en líneas generales, nunca estuvieron dadas para que en el ámbito del Parque Centenario funcione dicho Centro de Cuidados Infantiles, sin ninguna delimitación, sin tener en cuenta el peligro latente que significaba contar con un lago artificial de 3 metros de profundidad ubicado a muy pocos metros de donde concurrirían tantos niños. Al momento de la firma del convenio tanto el Presidente Comunal de Chabás, como su Secretario de Gobierno, “posaron” para la foto junto a los funcionarios del Gobierno Provincial y miraron hacia otro lado… engañándose incluso a ellos mismos sobre la realidad del lugar. Hoy, a 6 meses de la firma de aquel convenio, todos se hacen los distraídos queriendo desviar las miradas de la gente puestas sobre su gestión que se cobró la vida de un angelito, que ya no está, que no podrá continuar con sus sueños, que no pudo crecer junto a su familia tan sólo por la avaricia y negligencia de quienes se desempeñan como representantes del pueblo y son meros cobrasueldos con su mirada puesta en un solo objetivo… los votos.

Según la información que obra en poder de las víctimas y sus respectivos abogados tras tener acceso al legajo fiscal, ya que se constituirán como querellantes en los próximos días y que si bien hasta el momento no quisieron ahondar en mayores detalles hasta la fecha de la audiencia respectiva en la que se constituirán como dijéramos anteriormente como querellantes de la causa por la muerte de Marcos Mansilla, la prórroga a la que hacen referencia desde la Comuna en los medios locales de Chabás jamás fue ingresada al legajo fiscal y jamás existió como documento real palpable. Al día de la fecha esa tan nombrada prórroga sólo está en el imaginario del Presidente Comunal Lesgart y de su Secretario; desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia la respuesta al Ministerio Público de la Acusación fue contundente y concreta: El convenio está vencido y aún la prórroga no fue emitida. No quita que con el correr de los días y la corrupción política que existe llegue esa prórroga con fecha retroactiva a la muerte del pequeño Marcos, sin embargo al día de hoy 17 de abril, no existe tal documento en el legajo fiscal y la situación del propio intendente y secretario de gobierno se torna aún más compleja con el correr de las horas en cuanto a que podrían sumarse a la causa por incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos.

Desde la Comuna según expresaron en declaraciones radiales están convencidos que la prórroga existe, sin embargo quienes han accedido al legajo de parte de las víctimas y abogados corroboraron que la Secretaría de Trabajo informó que la misma se encontraba en trámite, por lo tanto sacando las cuentas respecto de la fecha que el mismo Secretario de Gobierno manifestó en los medios de prensa locales, afirmando que el Centro de Cuidados Infantiles se inauguró el 6 de Febrero y era por un período de 4 meses, al momento del hecho de la tragedia no se encontraba en plena vigencia y todavía no había surgido la resolución de la mencionada prórroga.

Tanto el presidente comunal de Chabás, como el Secretario de Gobierno y la Trabajadora Social fueron quienes llevaron a cabo el proyecto y el convenio, sin pensar en las condiciones de seguridad siendo que hay niños recién nacidos, de 0 a 4 años, que iban a estar allí, siendo que el predio no está cercado, ni perimetrado, ni hay ningún equipo de asistencia ni pedagógico, ni multidisciplinario. De todas esas falencias seguramente se van a ir conociendo mayores detalles a medida que la querella también vaya exponiendo los mismos, ya que ahora el acceso al legajo lo tienen las víctimas.

Si bien días atrás fueron imputadas por Homicidio Culposo por Omisión en carácter de autoras las dos docentes que estaban a cargo del Centro de Cuidados Infantiles, la investigación continúa y puede que con el avance de la causa se sigan conociendo más responsables en tan negligente acto que terminó con la vida de este pequeño.