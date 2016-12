Choque entre un camión y una coupe fuego

El accidente ocurrió minutos antes de las 4:00 de la tarde de este sábado sobre Ruta Nacional 33, a la altura del km 746, entre Casilda y Pujato en cercanías del puente sobre canal Candelaria. El conductor de un camión que circulaba con sentido Rosario Casilda, advirtió haberse quedado sin frenos en su acoplado e intentó detener su marcha provocando una cuidadosa maniobra de tijera. Si bien logró parar el rodado, no pudo evitar la colisión de un vehículo Renault Fuego que impactó de forma lateral contra el chasis del camión.

Afortunadamente ambos conductores no sufrieron consecuencias y sólo presentaron heridas leves. Si bien Bomberos de Casilda convocaron a sus voluntarios con el toque de sirena, finalmente no se hicieron presentes ya que tras verificar el siniestro desde la concesionaria de Peaje les advirtieron que no era necesario su intervención.

Trabajaron en el lugar efectivos del Comando de la U.R. IV, personal de la concesionaria de peaje y también la emergencia médica privada. La ruta permaneció cortada durante una hora aproximadamente hasta tanto concluían las tareas de liberación de la cinta asfáltica por parte del personal del peaje que fueron los encargados de desplazar los rodados siniestrados.