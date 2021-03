Volvio el cine a Casilda con 2 grandes estrenos

Compartir en:

Este fin de semana el Cine Teatro Libertador de Casilda reabre sus puertas con una comedia nacional: La noche mágica, con Diego Peretti y Natalia Oreiro; además de los estudios Disney una película animada de aventura y comedia: Raya y el último dragón.

Raya y el Ultimo Dragón

Titulo original: Raya and the Last Dragon

Género: Animación, Aventuras, Comedia

Tiempo atrás, en el fantástico reino de Kumandra, los humanos y los dragones vivían juntos en armonía, pero cuando unos siniestros monstruos conocidos como los Drunn amenazaron al mundo, los dragones tuvieron que sacrificarse para salvar a la humanidad. 500 años después, esos mismos monstruos han regresado y la humanidad depende de una independiente guerrera, llamada Raya, para encontrar al último dragón y detener para siempre a los Druun. A lo largo de su viaje, Raya aprenderá que se necesita algo más que magia de dragón para salvar al mundo: también se necesita confianza.





Raya y el Último Dragón está dirigida por Don Hall, ganador de un premio Oscar a “Mejor Película Animada” por “Grandes Héroes», y Carlos López Estrada, con la co-dirección de Paul Briggs y John Ripa y producida por Osnat Shurer y Peter Del Vecho.

Duración: 117 minutos.

Apta para todo público.

Viernes 19, Sábado 20, Domingo 21 y Lunes 22 de Marzo.

A las 19:00 horas .

Hablada en Castellano .

Todas las funciones en 2D Digital .





La noche mágica

Titulo original: La noche mágica

Género: Comedia

Es 24 de diciembre, víspera de Navidad. En una casa tranquila en San Isidro donde vive un matrimonio (Natalia Oreiro y Esteban Bigliardi) con su pequeña hija, un ladrón (Diego Peretti) espera su momento para entrar a robar. Para su sorpresa, se encontrará primero con el amante de la señora de la casa (Pablo Rago) al cual obligará a participar en el robo.

Lo que no sabe, es que la pequeña de la casa al verlo lo confundirá con Papá Noel y le pedirá cumplir su lista de deseos navideños.





Dirigida por Gastón Portal con las actuaciones de Diego Peretti, Natalia Oreiro, Esteban Bigliardi, Pablo Rago.

Duración: 98 minutos.

Apta mayores de 16 años.

Viernes 19, Sábado 20, Domingo 21 y Lunes 22 de Marzo.

A las 22:00 horas .

Hablada en Castellano .

Todas las funciones en 2D Digital .