Prisión para el violador con una oscura historia…

Enrique Albornoz, de 61 años, fue imputado por del delito de «abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia». Tal calificación se la atribuyó el Ministerio Público de la Acusación de Casilda, en la causa que investiga la Fiscal Marianela Luna; donde Albornoz es sindicado como el autor del abuso sexual cometido durante el mediodía del pasado Jueves 16 de Abril de 2020 contra la hija de su sobrina, una niña de tal sólo 7 años.

Todo se desató este Jueves en una vivienda de barrio Nueva Roma, cuando el padre de la nena salió al patio de su propia casa y en un sector del fondo, donde se encuentra un gallinero, notó que estaba su hija, la cual tenía los pantalones y ropa interior bajos, y tras girar la mirada se topó con el tío de su esposa, también semidesnudo y con los pantalones bajos intentando vestirse rápidamente ante la atónita mirada del padre de la menor. Fue todo cuestión de segundos en los cuales mientras el abusador, al ser descubierto in fraganti, salió corriendo intentando ganar la calle y la familia daba aviso de inmediato al 911; Albornoz corría por Diagonal Roma escapando de los familiares de la niña y vecinos que intentaban detenerlo. A unos 500 metros del lugar donde ocurrió el aberrante hecho, y a pocos metros de las oficinas operativas de la Agencia de Investigación Criminal, el abusador pudo ser detenido.

Según se tuvo conocimiento, Fiscalía atribuyó un abuso gravemente ultrajante y no un simple abuso o tocamiento, lo que influyó en la situación procesal del detenido ya que tiene mayor pena y no permitiría la libertad en esta instancia. En cuanto al hecho en sí, si bien unas primeras versiones allegadas al círculo de la familia señalaban que el sujeto le habría hecho practicar sexo oral a la menor, tal circunstancia no fue manifestada en las entrevistas volcadas a los investigadores.

Respecto de las versiones que indicaban sobre posibles hechos de abusos cometidos en el pasado por Albornoz, si bien sobrinas directas de éste repiten una y otra vez que fueron violadas por él cuando eran menores de edad, y que gran parte del núcleo familiar pasó también por tales situaciones de abuso; de los informes de antecedentes presentados no se desprenden condenas por hechos de abusos anteriores, ni causas en trámite. Sobre una denuncia puntual del año ´98, el viejo sistema fue quien lo desvinculó de la causa, fue una decisión de la Justicia que regía en ese momento, en esos años. Desde los últimos 10 años a la fecha, en el Ministerio Público de la Acusación de Casilda, no hay denuncia alguna contra Enrique Albornoz por hechos de abuso sexual.

Estos son recién los momentos iniciales de la causa donde a media hora de cometido el hecho, la Agencia de Investigación Criminal de Casilda ya había logrado la detención del sujeto señalado; y a poco más de 24 horas se llevaba a cabo la correspondiente audiencia imputativa. Aún resta un arduo trabajo, una etapa intermedia y luego la instancia del Juicio. Todavía no se logró cumplimentar la entrevista con la menor debido al estado emocional que presenta.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de Enrique Albornoz (61) por tiempo indeterminado, mientras continúan avanzando en la investigación; la Jueza de la Instrucción Penal Preparatoria, Mariel Minetti, ordenó un vencimiento de dicha medida para el 10 de Julio, fecha en la cual, de considerarlo necesario, podrían solicitar una prórroga o caso contrario avanzar si se consideran reunidos los elementos y pruebas necesarias.

La niña fue examinada por la Médica Policial y no se habrían evidenciado lesiones. La audiencia se celebró bajo la modalidad virtual a distancia, debido a los lineamientos establecidos a raíz del aislamiento preventivo obligatorio como consecuencia de la pandemia que azota al mundo.