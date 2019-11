Disparó contra un delincuente y defendió su vida…

¿MATAR O MORIR?, fue el interrogante que por escasos segundos pasó por la mente del joven que vio amenazada su vida y la de su pareja al encontrarse con un delincuente en su casa. El instinto de conservación de vida propia lo llevó a optar por la primera opción. Matar, y disparó su escopeta calibre 16 al pecho del delincuente que tenía frente a él, a tan sólo un metro de distancia. “Era él o yo”, indicó en referencia a que según sus relatos sobreviviría quien dispare primero.

Lo que defendí fue lo mío. No voy a dejar que nadie venga y me destruya en minutos. No está nada bien lo que hice, no voy a salir a decir que la gente haga lo mismo, porque está mal lo que hice; pero te tiene que pasar para actuar. En ese momento o era el o era yo…, detalló el joven en relación al tenso momento que vivió cuando fue abordado por delincuentes en su propia casa.