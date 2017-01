Alejandra Biagini, titular de Via Gym, nos cuenta todos los detalles de las actividades que podés desarrollar este verano, tanto de entrenamiento como así también recreación. Y además Via Gym pensó en los niños, sumalos a que sean parte del verano 2017 en la temporada de pileta de Via Gym.

Comunicate con Via Gym al (03464)15556699 o en Güemes 3342, de barrio Nueva Roma, Casilda.