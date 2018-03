Vendedor de “ilusiones”estafó a jubilada en 70.000 pesos

Un vendedor de bonos colaboración se presume que estafó a una ex docente, hoy ya jubilada y de 82 años, en una suma superior a los 70.000 pesos en efectivo, además de robarle todas las joyas y alhajas del interior de su departamento. Los bonos en su mayoría llevaban el rótulo del Hogar Padre Manuel.

La mujer no sabe en qué momento puntual se concretó semejante estafa. El “vendedor”, del cual ya aportó datos a la Justicia para que se inicie la investigación correspondiente, la habría acompañado en algunas oportunidades hasta el cajero automático a realizar extracciones de dinero para que ella pudiera pagarle las cuotas de los “bonos”, desconociéndose hasta el momento la operatoria utilizada por el estafador. Tal vez engañó a la titular de la cuenta, confundiéndola en cuanto al monto de dinero o quizá, otra posibilidad que barajan los allegados, es que el estafador haya observado los detalles de códigos de seguridad de acceso al cajero y así logró extraer la abultada suma. Sólo le dejó en la cuenta 82 pesos, que no pudo retirar por no ser múltiplo de 100.

La situación trascendió cuando un sobrino de la víctima alertó que algo estaba ocurriendo al tomar conocimiento que a su tía no le alcanzaba el dinero para los gastos corrientes. Es así que a pesar de la distancia, el familiar viajó hasta Casilda para interiorizarse sobre lo que estaba sucediendo. Al llegar al departamento de Marta, ubicado en el edificio Candelaria sobre Bv. Ov. Lagos entre Buenos Aires e Yrigoyen, descubrió que no sólo la estaba había sido con el dinero de la cuenta bancaria, sino que del interior del departamento de la anciana de 82 años faltaban todas sus joyas. Entre los papeles que Marta aun conservaba con la satisfacción de haber ayudado a una institución de la ciudad y la ilusión de ganar algunos de los tantos premios anunciados, se encontraron decenas de bonos… algunos originales… otros a simple vista falsos… del Hogar Padre Manuel, cuya dirección estaría a cargo del ex Policía Julio Juanes. Un hogar incluso que deja muchas dudas sobre la existencia real de su personería jurídica y el respaldo que pueda presentar como institución.

Él o los vendedores que estafaron a esta jubilada podrían tener relación con personas a fin a la venta de todo tipo de rifas o bonos policiales, donde si bien siempre la Policía dice no tener en la calle ningún tipo de campaña de colaboración, el temor de la gente está presente y nunca falta quien por miedo compra el supuesto “bono policial”.

Interviene el Ministerio Público de la Acusación de Casilda quien lleva adelante una investigación junto a su Policía de Investigaciones PDI.