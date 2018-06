Nena lucha por vivir tras sufrir abandono médico

Una niña de 14 años lucha por su vida luego de ser trasladada de urgencia, en remis a más de 30 km, por su propio padre. Gustavo Sánchez no pudo soportar más la inacción de los profesionales de la salud de la localidad de Arequito, quienes estuvieron desde el jueves hasta el domingo sin poder dar un diagnóstico concreto y decidió trasladar a su hija de tan sólo 14 años hacia el Hospital San Carlos de Casilda. El traslado lo hizo de manera particular, en remis, ya que las autoridades que dirigen el nosocomio local le negaron la prestación del servicio de ambulancia. La niña fue examinada durante 4 días en el Samco de Arequito, por distintos profesionales, sin advertir ninguno de ellos que la misma padecía una apendicitis aguada, llegando a Casilda ya con una peritonitis. Fueron cuatro días donde, a pesar de padecer todos los síntomas de una apendicitis, la pequeña fue tratada por “gastroenteritis” con “ranitidina”.

Estamos destrozados como familia. No logramos entender como personas con matrículas de médicos, que hacen tantos años están ejerciendo su profesión, no se hayan dado cuenta que esto era una apendicitis avanzada que terminó en una peritonitis y hoy su vida depende sólo de un Milagro de Dios… Mi Papá estaba desesperado de verla sufrir y llorar, no aguantó más que en el Samco sigan a las vueltas sin darle un diagnóstico y la trasladó en remis hasta el Hospital de Casilda. Si no fuera por mi papá, se muere en casa. Ahora esperamos que Dios y la Virgencita la saquen adelante. Contó su hermana Soledad Sánchez, en diálogo con Día7 durante la madrugada de este martes.

Y una vez más vemos que quienes se supone Juraron al recibirse de médicos, no logran dimensionar que en sus manos tienen el poder de salvar o matar… De dejar vivir o dejar morir… Impotencia, bronca, dolor, odio, lágrimas, dudas… y un sinnúmero de cosas se vienen a la mente cuando intentamos pensar, cómo por algo tan simple se puede llegar a poner en una situación extrema la vida de un ser que tiene aún todo un camino por andar.

Nos viene al pensamiento que tan atrás quedaron aquellos viejos médicos de profesión, que se levantaban de su cama de madrugada para recorrer kilómetros a caballo y poder curar a un niño que lo esté necesitando. Hoy tienen la ciencia en sus manos, la tecnología del diagnóstico por imágenes más evolucionada que nunca; y sin embargo, no tienen vocación, no tienen “corazón”. Nos faltan MÉDICOS con todas las letras, profesionales que entiendan el sentido de la vida… que una vida es una VIDA más allá de su condición social o el color de la tarjeta de su medicina prepaga. Necesitamos profesionales comprometidos, con vocación, con pasión por su trabajo… Y hoy nos topamos con esto, meros cumplidores de guardias y horarios que no demuestran capacidad en lo más mínimo. Dejar morir a una niña tan sólo por negligencia, por no estar capacitados, o peor aún y es lo que no queremos llegar a confirmar, dejar morir según sea su clase social. ¿Dónde hemos llegado?… No busquemos el fin de la humanidad en algún fenómeno sobrenatural… A la humanidad la va a extinguir la propia humanidad, la falta de amor por el otro, ese egoísmo estúpido de querer ser por encima de todos, de la ambición por la plata a cualquier precio. Ese será el fin de la humanidad, la carencia de amor por el prójimo.

El Jueves, Milena Sánchez (14), fue atendida en Arequito por Gustavo Escabuzo; el Viernes por Silvina Torresan y el sábado por un médico de Rosario que también trabaja en el Samco local, bajo la Dirección Médica del Dr. Ricardo Salazar. Ninguno supo diagnosticarle el cuadro de apendicitis aguda que ella estaba pasando. Yo le pido a Dios que nos dé un Milagro y que no pase nada por culpa de la irresponsabilidad de gente con matrículas, que no se sabe para que se recibieron de médicos. Refirió su hermana Soledad en relación a como se sucedieron los hechos y la atención previa a la decisión familiar de trasladarla a Casilda.

Hoy Milena Sánchez necesita de la oración de todos para salir adelante, para tener su oportunidad de seguir viviendo, de sonreírle a la vida. Su papá la trajo el domingo desde Arequito, en un remis conducido por Sandra Cappozuca, al Hospital San Carlos de Casilda. A las 18:00 horas fue intervenida de urgencia por presentar un cuadro de peritonitis y aún entrada la madrugada de este martes permanece en Unidad de Terapia Intensiva, con un cuadro para nada favorable que se podría haber evitado si los “profesionales” del Samco de Arequito hubieran hecho bien su trabajo. Milena es diabética, toma medicación, y eso tampoco fue tenido en cuenta desde el Samco a la hora de evaluar riesgos. “Acá en el pueblo si no tenés un apellido de clase alta no sos nadie…” comentó Mariana, vecina de Arequito.

Gustavo Sánchez, te admiro!!! Si Milena la está luchando es porque vos la subiste el domingo a un remis y la llevaste al Hospital San Carlos. Después de verla gritar y sufrir durante 4 días, llegaste y ya no era apendicitis; ya tenía una peritonitis. Al menos “por cobardía” alguno de los tres médicos que la atendieron en el Samco de Arequito y no supieron diagnosticar una apendicitis, la hubiesen trasladado en ambulancia hasta Casilda. Milena está luchando por su Vida, con el permiso de su hermana Soledad pido que nos unamos en oración para su recuperación. Se encuentra en estado crítico. La Fe mueve montañas. La oración mueve a Dios. Y a quienes no creen en Dios, que le manden luz, energía, buenas vibras, no sé, deseos fuertes de recuperación!, Expresó Marisa Gottardini, en su muro de Facebook, quien se desempeña como Trabajadora Social en la Comuna de Arequito.

Compartí la historia de Mili, ayudá rezando por ella, enviándole buenas energías… Nos necesita a todos, tiene que salir adelante y los médicos que la abandonaron deberán ser señalados con el dedo, con el índice, hasta sentir vergüenza. Que se sepa, que no se calle la verdad. Que no se tape como otras de las tantas “cosas de pueblo” que se silencian, que se ocultan en complicidad de quienes se creen superiores por el sólo hecho de portar un apellido…