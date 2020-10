Camión se incrustó en una vivienda tras choque en Ruta 33 Sanford

Compartir en:

El accidente ocurrió alrededor de las once de la noche de este Lunes 19 de Octubre, sobre Ruta 33 a la altura del kilómetro 727 de la localidad de Sanford. Un camión cargado con soja que viajaba con sentido a puerto, tuvo un accidente y terminó chocando contra una vivienda ubicada a la vera de Ruta 33. El camión se incrustó dentro de la casa, en el sector del garaje de la vivienda, afortunadamente la familia que allí residía resultó ilesa. Trabajaron en el lugar personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sanford, quienes realizaron tareas de liberación del cuerpo del conductor que se encontraba atrapado dentro de la cabina luego de incrustarse en la mampostería de la vivienda.

La familia había terminado de cenar cuando de pronto un fuerte estallido los sobresaltó; advirtiendo a los pocos segundos que un camión había chocado contra el garage de su casa, provocando un fuerte temblor en toda la casa. Todos los integrantes del núcleo familiar resultaron ilesos de milagro, mientras que el conductor del camión tuvo que ser rescatado por Bomberos del interior de la cabina retorcida mezclada con escombros. El conductor fue derivado por la emergencia médica hacia el Hospital San Carlos de Casilda, si bien presentaba varios golpes, estaría fuera de peligro.

Aun no está clara la mecánica del accidente. El camión, previo impactar contra la vivienda, chocó a una pick up que se encontraba estacionada a la vera de Ruta 33. Al momento del siniestro las condiciones climáticas no eran buenas y una lluvia comenzaba a registrarse en la región. El asfalto de la ruta se encuentra muy deteriorado y con huellas muy marcadas.