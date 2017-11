Dos autos robados sobre calle San Lorenzo

En sólo quince días fueron robados dos automóviles en Casilda, El hecho más reciente ocurrió durante la madrugada del sábado cuando su dueño dejó estacionado un Fiat 147 color blanco sobre calle San Lorenzo entre Bolívar y Ruta 33. El 147, es uno de los rodados más buscados por los desarmaderos “truchos”, ya que en su momento tuvo una alto índice de penetración en el mercado automotriz y hoy día es uno de los tantos rodados que encabezan las listas de “los más buscados” en materia de autopartes y repuestos. Su dueño notó la ausencia del vehículo alrededor de las 5:30 de la mañana. Personal de la PDI, siguiendo lineamientos diligenciados desde Fiscalía Casilda, se abocó al análisis de las cámaras de seguridad de la zona, tendientes a determinar si el rodado salió de la ciudad por algunas de las rutas que conectan con localidades vecinas. Cabe señalar que unos 15 días atrás se daba el primer robo de vehículo, que ocurriera durante la nueva gestión Policial a pocos días de la asunción del actual Jefe, el blanco fue un Fiat Duna estacionado también sobre calle San Lorenzo y cuyo propietario era un albañil de la cuidad de Casilda.

…A mi eso no me indigna, me da miedo, porque cada vez me convenzo mas donde estamos parados. Yo cuento la experiencia que tuve con Claudio (Blaser). Acá lo que quieren los vecinos es que el narco de la esquina no esté más; las excusas nos traen muertos, es el momento de ir para adelante, ir para adelante como sociedad. Durante mucho tiempo pensamos que todo nos pasaba por el costado. Hoy vienen padres llorando, contando como sus hijos les roban cosas para comprar droga, y uno es responsable. Si la fuerza de seguridad no actúa, ahí tenemos que poner el grito. Expresó Javier Meyer, Intendente de Las Rosas, en diálogo con día7 durante el cambio de Jefe de Policía que se dio el 20 de Octubre.