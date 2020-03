Balearon familia del Secretario de Prensa del gremio alineado a Moyano

Habían trascurrido los primeros minutos de las nueve de la noche, la gente en sus viviendas se preparaba para escuchar la palabra del Presidente Alberto Fernández sobre el aislamiento total que empezaba a regir desde la medianoche por prevención contra el coronavirus. La ciudad ya se mostraba muy calma, incluso desde el día anterior al decreto. Silencio, temor, poco movimiento en las calles y la soledad propia del barrio, más aún de calle San Martín al 1200 de Casilda, donde la cuadra termina contra un profundo arroyo convirtiéndose en un típico callejón sin salida; hacia los costados un descampado inmenso y el Fiat Duna de la familia estacionado frente de su casa. Ese era el panorama a las 21:10 cuando Diego, que se desempeña como encargado de prensa en Santa Fe del gremio alineado a Hugo Moyano, estaba por darse una ducha mientras su familia se disponía a preparar la cena. Su hija de 11 años parada en la mesada de la cocina picando cebolla… su esposa iba caminando desde el comedor hacia la mesada de la cocina, y en un instante se escuchan los disparos… «No le pegaron a mi nena porque Dios no quiso», contó Diego en medio del grave suceso.

Al instante me di cuenta que no era el escape de una moto, eran tiros, disparos. Me cambié rápido y salí del baño. Me encontré con mi esposa y mi hija refugiadas en el lavadero. Ahí me di cuenta de la magnitud del hecho, llamamos al 911, había varios disparos contra el frente de nuestra casa. Algunos ingresaron por la puerta del frente, rompiendo el vidrio, otros por la ventana, una de las balas rozó a mi hija, pegó debajo del horno microondas y rebotó quedando debajo de la mesa del televisor en el otro extremo de la casa. Contó Diego Giménez en diálogo con día7Tv, luego que la Policía levantara la cinta de seguridad que marcaba la prohibición de acercamiento a la escena del hecho.