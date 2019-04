Si pago la factura de la EPE, no comemos…

Se trata de una familia de barrio Granaderos a Caballo, de Casilda, que sólo tiene tres focos de bajo consumo, una heladera, un televisor y un ventilador. La factura de la EPE les llegó a su domicilio de calle Urquiza 1224 por un monto equivalente al doble del valor que abonan en concepto de alquiler.

Fui a la EPE, hice un reclamo, presenté nota, me dijeron que estaba todo bien y que posiblemente la próxima boleta sería igual o superior, contó el titular del servicio.

Ubaldo es albañil, actualmente desocupado a consecuencia de un accidente laboral. Su preocupación más allá de la factura con vencimiento en Abril, es el miedo al corte total del servicio de energía. “Si yo pago la luz, no como. No come mi mujer, no come mi hija tampoco. Pago más de luz que de alquiler, pago el doble, y si no la pago me la van a cortar”, finalizó preocupado Ubaldo junto a su esposa.