Policías abandonaron patrullero al perder su llave

El particular episodio tuvo lugar en la vecina localidad de Arequito. Mientras un móvil perteneciente a la Comisaría 7ma brindaba apoyo a raíz de una pelea originada en el boliche «BESTIA», en una confusa situación de la cual no hay hasta el momento mayores detalles ya que según trascendió podrían estar involucrados allegados a la cúpula política local y donde además el Comisario del pueblo habría estado dentro del mismo boliche, aunque sin portar uniforme, disfrutando de un momento con amigos. Lo concreto es que a consecuencia del forcejeo entre el personal policial y quienes participaban de los disturbios, se perdió la única llave del móvil policial con la que la Comisaría de Arequito contaba para el patrullero Volkswagen Voyage identificado con el número 6597. A pesar de los intentos por hallarla, las búsquedas fueron en vano y ya entrada la madrugada el móvil permanecía completamente cerrado, parado frente al ingreso al boliche, sobre calle Lisandro de la Torre al 1200 de Arequito. Durante toda la mañana, mediodía y tarde de este sábado 20 de julio, el patrullero continuó cerrado en el mismo lugar, ya que aún no habrían podido coordinar el envío del duplicado de la llave que estaría en poder del área de Logística de la U.R. IV Casilda.

Lo llamativo es el tiempo que se demoraron en rescatar al móvil varado, siendo que la localidad de Arequito sólo cuenta con tres patrulleros; dos pick up y el auto en cuestión. De las dos pick up´s, según trascendió desde el interior de la propia Unidad Regional, una estaba fuera de servicio durante este fin de semana por falta de combustible, y de los dos restantes, el segundo inutilizado por la pérdida de su llave. Quedando en todo el pueblo sólo un móvil a disposición para brindar seguridad tanto en prevención del delito como en controles de tránsito y operativos por los festejos del día del amigo.

Terminados los incidentes, la policía advirtió que también se había producido la rotura de uno de los vidrios de un local comercial ubicado sobre calle Brigadier López, en inmediaciones del boliche. En poco tiempo más sabremos si lograron encontrar el duplicado o si el móvil «dormirá» una noche más frente al boliche, ya que el horario estimado para el envío del duplicado que enviarían desde la ciudad de Casilda, distante unos 30 km, estaba previsto para las ocho de la noche de este sábado…