Emotivo homenaje a Víctimas de la explosión en calle Salta de Rosario

El Pueblo de Arteaga quiso recordar a Débora Gianángelo, y a todas las víctimas de la explosión en calle Salta 2141 de Rosario, construyendo un nuevo espacio público pensado para la reflexión y la memoria. El Intendente, Julián Vignati, sostuvo “En este lugar se corrieron los escombros y aparece el cielo, aparece el cielo de esa sed de Justicia, aparece un cielo de esperanza; acá hay un lugar para la reflexión, acá hay un lugar para despertar consciencia, seguramente esta plaza servirá para mantener viva la memoria de las 22 víctimas de esa calle… Desde acá hay 3.000 habitantes que los están abrazando en esa lucha desesperada por Justicia… Ustedes transformaron el dolor en lucha, en esperanza, en alegría… Son un ejemplo para nosotros y un símbolo para nuestra sociedad.

…Si te pasa una tragedia donde fallece la más chiquita que es el bien más preciado de la familia… No te rindas… Si te dicen agarrá la plata, porque vos sos pobre y tenés que salir adelante… No te rindas…Si de 22 familias, 21 arreglan y una sóla queda haciendo Justicia… No te rindas… Expresó Adrián Gianángelo, hermano de la víctima.