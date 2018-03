Insostenible situación de inseguridad en Casilda…

Pese a la reunión que mantuvieron ayer por la mañana representantes de la cúpula de la Policía Provincial con el Intendente de Casilda Juan Sarasola, y el Jefe de la URIV Claudio Blaser, reunión en la cual Carlos Pross aseguró que de ninguna manera ordenaría el cambio de Jefe para Casilda y estableció que tenía otras medidas a tomar para resolver la inseguridad, medidas que comenzaron a regir desde ayer martes por la tarde con la llegada de las PAT, Policía de Acción Táctica… aunque la “seguridad” duró solo unas horas.

En la mañana de este miércoles dos comercios céntricos amanecieron con sus locales “reventados” por delincuentes. Uno de los hechos se cometió en “Calzado Elías”, de calle Remedios de Escalada y 1º de Mayo, mientras que el segundo en “Casa Tazzioli”, dedicada a la venta de bombas, molinos y todo lo referido a accesorios para piletas.

Yo no me voy a ir, no me voy a esconder… Yo cuando llego a mi casa puedo mirar a mis hijos a sus ojos, aseguró el actual Jefe de la UR IV Claudio Blaser en la mañana de este miércoles mientras dialogaba al aire con el periodista Carlos Barulich en RadioMás 99.7