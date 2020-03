«Toque de queda» para los inconscientes…

El Intendente de Casilda, Andrés Golosetti, nos deja un breve y claro resúmen sobre el comportamiento de la población en el primer día de la #cuarentena impuesta por el Gobierno Nacional como medida de frenar la propagación del #coronavirus COVID-19.

Conciso y explícito, Golosetti afirma: Esto es un toque de queda o «primo hermano», acá no hay que estar en la calle. No se puede salir a la calle; por un problema sanitario en este caso, no por otros problemas que hemos tenido en la historia de Argentina. Esta etapa está cumplida, si fuimos permisivos para aquellos que aún no sabían cómo era, ya está… esa etapa se cumplió, ahora las medidas van a ser extremas.