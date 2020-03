Yo el 31 quiero recuperar mi vida… (anónimo)

¿Se cansaron después de 3 días de cuarentena? Piensen en cuando el Presidente el 31 de Marzo les diga que la cuarentena se prolongará por otros 15 días más… ¿Y saben por qué va a suceder?… Por qué no entendieron el significado de las palabras #QuedateEnCasa.

– Significa salir una sola vez (pero a la semana, no al día) para comprar y hacer tal vez un trámite, para evitar salir por 100gr de jamón. Significa ir una sola vez a la farmacia para tomar todos los medicamentos que necesites (excepto emergencias).

– Significa que el perro se mee en el árbol de debajo de la casa. Y no lo tomes como excusa para andar.

– Significa NO tomar estas únicas tres razones para salir como excusa para pasear.

– Crees que estás eludiendo el sistema, pero en realidad estás limitando tu futura libertad y la de los demás. No son más inteligentes que los demás, sólo son más estúpidos!

– ¿Realmente son tan débiles de ánimo que no pueden estar dentro de sus cómodas casas, equipadas con todas las comodidades durante 15 días?

– Tal vez piensen: «Si salgo y voy allí que puede pasar?…», Bueno, multipliquen este pensamiento por cientos de personas y luego #NO LLOREN si el 31 de Marzo se prolonga la cuarentena y tienen que lidiar con el daño económico de su empresa personal; con el daño que tendrá la empresa de su jefe que cerrará la puerta dejándole en casa; con los turnos masacrantes que tendrás que apoyar para recuperar la situación, con los clientes que no podrán pagar etc etc…

– Tu sola salida afecta a todo el sistema.

Yo el 31 de Marzo quiero recuperar mi vida, y probablemente no podré hacerlo por la imprudencia de quienes no se tomaron esta emergencia mundial en serio!

(Anónimo)

#Compartan, #PorFavor