Desalojo por amenaza de bomba en Chabás

La lista que encabeza el cuestionado ex Presidente Comunal de Chabás, Osvaldo Salomón, realizaba en la noche de este sábado la fiesta de cierre de campaña en Club Atlético Chabás, con la presentación de grupo Cali. Pasadas las diez de la noche, un llamado telefónico habría alertado de un presunto artefacto explosivo dentro del salón donde se llevarían a cabo los festejos. Rápidamente tomaron intervención Bomberos Voluntarios, el servicio de ambulancias del SAMCo y también personal de la Comisaría local. Las fuerzas intervinientes procedieron a la evacuación inmediata de todas las personas presentes y desplegaron el protocolo de seguridad indicado para tales casos.

Una de las versiones que tomaba fuerza en el lugar pasadas las diez y media de la noche, entre sirenas y corridas, situaba al propio candidato local como el autor de lo que sería una “autoamenaza de bomba”, precisamente por no haber podido reunir un número importante de concurrentes y lograr así distraer las miradas de lo que era un inminente fracaso político como convocatoria de cierre de campaña. Logrando que por algunos días todo el pueblo igualmente hable de su fiesta, en este caso, poniéndose el propio Salomón en el rol de víctima frente a la supuesta amenaza de bomba. No sería la primera vez que el mediático especula y lleva adelante una acción turbia en plena campaña electoral, apuntando al voto de aquellos ingenuos que aún sigue parafraseando “pobre Osvaldo”… sin saber que de pobre precisamente no tiene nada, y que la política lo ha convertido en un ser extremadamente rico; aunque cierto, pobre a la vez. Rico de dinero, de campos, de flotas de camiones, de acciones a nombres de terceros en importantes empresas de la región; aunque pobre de corazón… incluso pobre de amigos porque al no tener ya el poder, los que se decían amigos se fueron… y así quedó el “pobre Osvaldo”, solo… por años sin siquiera asomar la nariz de la puerta de su casa, viendo pasar la vida, viendo como otros sonreían… Y así, el ex “Poderoso” enfermo por el dinero, se encontró de pronto que hubo algo que no pudo comprar…