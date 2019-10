Profundo mensaje de una «Madre Centenaria»

En el «Día de la Madre», Zulema nos cuenta la historia de una madre centenaria. Con sus 101 años sigue sonriéndole a la VIDA, a pesar de todo. Ella nos comparte en esta charla cuál fue el momento más feliz de su vida como Madre, como así también el más triste…

Yo pienso que esto no me lo merezco, hay otras madres más madres que yo… yo no puedo representar a una madre porque al final nosotros tuvimos sólo dos hijos, ahora tengo uno sólo. La que puede representar a las madres es las que tienen 7 u 8 hijos, yo no… Además yo a mis hijos los veía cada año, y ahora el que me quedó está en la India… Contó Zulema emocionada al recibirnos en su casa para saludarla por el día de la madre, como madre «centenaria».