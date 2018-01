Impresentable actitud de un Juez a favor del delito

Mientras la ciudad de Casilda, no ajena a la crisis general que atraviesa el país, vive a diario situaciones de inseguridad donde las víctimas denuncian arrebatos, entraderas, robos a mano armada y la Fiscalía junto a la PDI trabaja asiduamente dando respuestas a esas denuncias con procedimientos que habitualmente concluyen en la detención del autor del hecho denunciado, con allanamientos con resultados positivos y la correspondiente audiencia imputativa. Mientras todo eso ocurre también aparecen los impresentables Jueces que tienen en sus manos las “llaves” de las conocidas “puertas giratorias”. Tal fue el caso puntual de este fin de semana donde la PDI detuvo a un delincuente con varios antecedentes e incluso una condena condicional y la Fiscalía solicitó, en la audiencia imputativa, el pedido de prisión preventiva; aunque todo el esfuerzo se vio opacado por la decisión final del Juez Juan José Tutau que ordenó la inmediata libertad del delincuente detenido. A diferencia del viejo sistema de Justicia, luego de la reforma se logró agilidad y celeridad en los procesos, aunque de poco sirven todas las horas de trabajo de los Fiscales y su Policía de Investigaciones PDI, cuando se topan en el camino con un Juez ultra garantista que hace lo imposible por sostener la inocencia de los acusados. Es momento de conocerles la cara, la cara a los verdaderos cómplices de la delincuencia, los famosos Jueces de las “puertas giratorias”, los que no tienen moral ni dignidad, los que no saben de sufrimiento, los que no entienden el dolor de las víctimas, los que dicen haber jurado ante Dios decir “la verdad”, es hora que el pueblo exija JUSTICIA, es hora de hacernos escuchar…

Entiendo a la gente cuando habla barbaridades de la Justicia, la verdad tienen razón. Lo que ocurrió hoy es histórico, que un Juez ordene la liberación de un detenido al que se le habían comprobado varios delitos, y fije como domicilio de notificación judicial “la calle”, es impresentable… Señaló una fuente cercana a la investigación luego de la audiencia imputativa que tuvo lugar en la mañana del sábado.

El hombre, de unos 35 años, fue acusado por los delitos de robo, hurto y tentativa de hurto calificado en concurso real, indicando además que sobre el sujeto ya pesaba una condena de cumplimiento condicional, es decir que no estaba privado de su libertad sino que cumplía su “pena” haciendo vida normal y debiendo mantener una conducta intachable para con la ley; caso contrario perdería el beneficio de dicha condena condicional para someterse a un nuevo proceso donde sumados los hechos atribuidos pasaría al cumplimiento efectivo de la prisión.

El sujeto que fuera detenido el jueves 18 de enero por la mañana mientras robaba una bicicleta en inmediaciones del Sanatorio Julián Moreno de Casilda, estaba ya en la mira de la PDI por el robo de una moto de propiedad municipal, que fue sustraída el pasado miércoles 17 desde el patio del palacio municipal en pleno centro de la ciudad. Donde la imagen del autor quedó registrada en las cámaras de seguridad ciudadana, e incluso la vestimenta que llevaba puesta al momento de cometer el robo fue secuestrada en uno de los allanamientos que hiciera oportunamente la PDI. Sin embargo el Juez Juan José Tutau sostuvo que no contaba con las pruebas necesarias para confirmar su autoría…

Las miradas de los presentes durante la audiencia pública que se desarrolló en la mañana de este sábado en la Oficina de Gestión Judicial de Casilda, estuvieron desde un principio puestas sobre el magistrado que interrumpió en varias oportunidades el desarrollo de la Fiscal Lorena Aronne, del MPA Casilda, donde ya dejaba ver entre líneas su clara postura para con el imputado, aunque para ese momento ni siquiera la abogada de la defensa pública imaginaba que su defendido conseguiría la libertad tan rápidamente. La Fiscal Aronne solicitó una prisión preventiva de 45 días, de cumplimiento efectivo, hasta tanto se desarrollen una serie de medidas que restaban cumplimentar, entre ellas una rueda de reconocimiento por un hecho de robo al telecentro de Bv. Villada y Mitre que ocurrió por el mes de octubre de 2017 y donde los investigadores señalan al mismo sujeto que aprendieron en flagrancia mientras robaba una bicilceta como autor del hecho del telecentro. La abogada defensora, en un pasaje de su exposición, solicitó una morigeracion de la prisión preventiva a 30 días, mientras que inmediatamente el Juez Tutau tomó la palabra y anticipó “voy a otorgar la libertad al imputado”. Y así fue… El proceso y la investigación continuaron aunque con el imputado en libertad, dejando en claras evidencias el entorpecimiento probatorio que puede significar.

Cuando la Fiscal, ya sobre el final de la audiencia, repreguntó al Juez donde cursar oportunamente las notificaciones judiciales y/o citaciones que deban dirigirse al imputado, el Juez respondió [ponga como domicilio de notificación un “paraje público”…] -[Casilda no tiene “parajes públicos”], respondió Aronne en representación del Ministerio Público de la Acusación y el Juez redobló su infundada decisión y expresó que las notificaciones las envíen al domicilio de la ex pareja del acusado, donde la Fiscalía hizo en ese momento una importante aclaración poniéndolo en conocimientos al Juez que el detenido cuenta con una medida judicial de prohibición de acercamiento hacia su ex, y por ende una restricción hacia ese domicilio mencionado. Ahí la respuesta de Tutau fue aun más insólita [Casilda es una ciudad chica, los policías conocen la calle, conocen seguramente al imputado y lo van a poder ubicar en caso de tener que notificarlo…].

El Intendente Sarasola se mostró también muy molesto con la resolución del Juez en feria y brindó una conferencia de prensa donde expuso públicamente su postura frente a las ya conocidas “puertas giratorias” de algunos Jueces. “No puede ser que teniendo al delincuente identificado, detenidos, con pruebas en mano, donde la PDI y la Fiscalía de Casilda trabajaron y dedicaron su tiempo al esclarecimiento, logrando muy buenos resultados y que todo se vea opacado por la decisión final de “un tipo” que sin ningún compromiso para con la ciudad le otorga la libertad al imputado, incluso conociendo que sobre el mismo ya pesaba una pena de tres años de cumplimiento condicional por un hecho de robo con arma…”, deslizó el Intendente de Casilda.

Uno piensa varias veces antes de hacer este tipo de manifestaciones públicas, porque no debemos inmiscuirnos en la labor de otro poder, como en este caso el judicial. Pero la verdad que la magnitud de la decisión del juez que intervino en la audiencia imputativa del sábado, es una visagra en lo que sentimos, no solo las autoridades políticas sino también los vecinos de la ciudad. Estoy sorprendido y con bronca por la actitud del juez de no haber tomado el pedido de la Fiscalía de prisión preventiva. Esto tiene que ver con la responsabilidad de la Justicia a la hora de tener en cuenta a la seguridad pública. Con estos argumentos poco sostenibles, la Justicia agrava la situación de la seguridad pública, manifestó Sarasola visiblemente molesto.

La peor situación aún está por llegar… Durante esta semana habrá otras audiencias imputativas donde la Fiscalía solicitará el pedido de prisión preventiva para un grupo de acusados por otro hecho de robo a mano armada. Debido a la Feria, el Juez interviniente será nuevamente el Dr. Juan José Tutau de San Lorenzo… ¿Habrá otra vez más garantías para los delincuentes y castigos para las víctimas?…