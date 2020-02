«En la vida tenes que hacer lo que te gusta»…

Con apenas 14 años empezó a trabajar en una sodería, la sodería de su Padre y su tío. Lleva 40 años de profesión, hace su reparto con camión FORD A modelo 1926… “Está como el primer día que lo agarré”, cuenta Abel mientras ya comienzan a correr por sus ojos las primeras lágrimas que nos indican que sus emociones están a flor de piel…

Recuerdos, familia, esfuerzo, lucha, dolor y muerte. Alegrías, sonrisas y una historia de superación. Abel Santini decidió ser sodero en Sanford, un pueblo de apenas 2.000 habitantes, cada mañana de reparto la vive feliz y contagia de alegría a sus clientes.

Los vecinos me esperan todos los días y el día que no paso piensan… le pasó algo al sodero… continúa Abel. Entre risas y emociones nos resume su vida, nos cuenta sobre su decisión de hacer lo que le gusta. A mi, mi papá me obligaba a estudiar, y no me gustaba; por eso elegí ser sodero. Es muy lindo el contacto con la gente, otra cosa no te puedo decir… finaliza Santini ya casi con su voz quebrada por el llanto y una mirada que lo dice todo.