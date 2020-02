Violenta entradera en Arequito

Compartir en:

Este sábado por la mañana, alrededor de las 9:30 horas, Arequito fue blanco de delincuentes que atacaron a un comerciante de 78 años y lo maniataron de manos y pies. La víctima fue sorprendida dentro de un galpón de su propiedad, sobre Ruta Provincial 92 a metros del cruce con Ruta S23, mientras inflaba las cubiertas de su pick up. Los sujetos irrumpieron a cara descubierta y con golpes de puño redujeron a la víctima, a quien luego le exigieron el dinero. Éste les entregó una suma de billetes que tenía en su bolsillo, más otro dinero que se encontraba dentro de la pick up. Alrededor de unos 8.000 pesos.

Me dejaron acostado boca abajo en el galpón, en el piso, cerraron la puerta y se fueron con la llave de la oficina, como para ir a revolver allá. Yo traté de desatarme las manos y logré desatarme también una pierna. Me fui hacia el fondo del galpón donde hay un portón grande, lo abrí y pensé: bueno acá vienen y me cag*** a tiros, y me fui para el lado del baldío donde pude pedir ayuda y los vecinos terminaron de desatarme.Contó la víctima en diálogo con el portal de noticias ahoracasilda.com.ar, respecto del momento en que escapó del lugar donde lo dejaron maniatado los delincuentes.

Sobre el ingreso de los sujetos a la oficina de este comerciante, los delincuentes robaron documentación y papeles de la pick up, tarjetas de crédito, DNI, tarjeta de PAMI y tarjeta de cobro de jubilación. No se llevaron ningún automóvil ni ningún tipo de vehículo como mal trascendió en horas tempranas en otros medios. Sólo la documentación de la pick up.

Me tapaban con la rejilla que seco los autos y me repetían: no mires, no mires, no mires… eran morochos de anteojos negros. Resaltó la víctima.

Los delincuentes se habrían movilizado en un automóvil VW Gol color gris claro, con vidrios polarizados, que habrían dejado estacionado en la puerta de la cancha de Club Belgrano de Arequito mientras cometían el asalto. El hecho fue caratulado como «Robo Calificado y Privación Ilegítima de la Libertad», interviene el Fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Casilda.