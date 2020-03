El bloqueo funcionó en Casilda y detectaron pareja que volvía de brasil

Los retenes de bloqueo a la ciudad están funcionando al cien por ciento, tal como fueron planificados y cumpliendo su objetivo. Así quedó demostrado a media mañana de este día domingo, a menos de 24 horas de la implementación del bloqueo de accesos a la ciudad; cuando un automóvil, en el que viajaba una pareja de Casilda, fue advertido por el personal municipal que se encontraba al frente de dicho control de acceso en Ruta S26 y Mollaret (Ingreso proveniente desde la Autopista Rosario Córdoba). Inmediatamente detuvieron su marcha y tras tomar conocimiento que venían desde Brasil, dieron aviso a las fuerzas de seguridad y activaron el protocolo dispuesto para tal fin. Una vez recabados todos los datos de identidad de ambas personas, un móvil policial los escoltó hasta su domicilio particular donde a la brevedad un equipo médico los visitará y monitoreará su estado de salud.

Estamos tratando de contener la ciudad y pueblos vecinos. La gente no tomó dimensión de la problemática que vive el mundo y que no es ajena a Casilda. Tenemos que evitar que la gente salga a pasear a las calles, gente de pueblos vecinos que están aburridos y se vienen a Casilda a las 10:00 de la noche, eso no se permite; anoche bloqueamos el ingreso de personas de Fuentes que intentaban ingresar a Casilda argumentando venir a abastecerse de mercadería, a las 10:00 de la noche… Lo hicimos pegar la vuelta. Contó el Director de Control Urbano y Convivencia de la Municipalidad de Casilda, Marcelo Cavallieri, en diálogo con día7Tv.