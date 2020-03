Prisión para mujer que violó cuarentena y amenazó a vecinos

Se trata de una vecina de Sanford cuyo hijo regresó el pasado 13 de marzo de Italia y según un registro fotográfico de un trabajador del pueblo se ve a esta mujer violando las medidas de aislamiento y protocolos dispuestos para con las personas allegadas al entorno de los viajeros que regresaron de zonas de riesgo y con quienes mantuvieron contacto estrecho, donde en la imagen se la puede ver tomando mates sentada sobre el cordón de la calle junto a otra mujer, se originó una denuncia y la intervención de la Fiscal Luna del Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Casilda, quien dispuso la detención bajo el régimen de prisión domiciliaria de una mujer de 44 años, domiciliada sobre calle Italia al 600 de Sanford, por incumplimiento del aislamiento obligatorio dispuesto como prevención a la propagación del virus COVID-19. Cabe destacar que el joven de 19 años que volvió de Italia, cumple desde el primer día de su estadía en Sanford con el aislamiento obligatorio.

En tanto respecto de su madre, este sábado 21 se comprobó que infringió la norma establecida por la cual la Fiscal Luna del MPA Casilda, ordenó la detención con arresto domiciliario dado que se corroboró que estuvo charlando con una vecina en la vereda fuera de su domicilio de la vecina localidad de Sanford.

Un dato no menor en torno al hecho; la mujer en cuestión, que tiempo atrás fue asistente de la Ex Diputada Cinalli, además de no cumplir con la cuarentena y poner en riesgo a toda la población de Sanford con su exposición en la vía pública, amenazó con dejar sin trabajo al camionero que tomó la fotografía que la dejó en evidencia de su incumplimiento. En los audios que se viralizaron rápidamente entre la población de Sanford, la Señora expresaba que le haría quitar el teléfono con el Comisario del pueblo y lo dejaría sin trabajo.