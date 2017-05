Casildense Sub Campeón en Torneo Argentino de Ciclismo

Adrián Castelli, comenzó a rodar en su bicicleta desde niño, con tan sólo 8 años, luego las circunstancias, los tiempos de estudio y trabajo interrumpieron su etapa deportiva. Hace muy poco decidió retomar su pasión, aunque con un objetivo claro: lograr una medalla… Así fue que después de unos 20 años Adrián se sube nuevamente a las dos ruedas y logra un importante triunfo en el Torneo Argentino de Ciclismo que se disputó en Junín, Provincia de Buenos Aires.

Me gustaría que podamos tener una pista en Casilda, algo para que se disfrute más y no tener que salir tanto a la ruta como salimos nosotros, y también me gustaría que lo chicos se integren a este deporte que es un deporte muy sano. Comenta Adrián en diálogo con día7.

He tenido problemas como tienen todos, pero nunca abandoné, nunca me di por vencido, el sacrificio fue siempre, me considero una persona que nunca bajó los brazos. Mi expectativa es lograr una medalla en el Campeonato Argentino de Pista, y también en el Panamericano que se va a realizar en San Juan… concluyó Castelli emocionado.