Solidaridad tras un voraz incendio

Angustiados y cansados se preparan para empezar de nuevo. Fabián y Débora, junto a su hijo de 18 años, están pasando por un mal momento a raíz del incendio desatado durante el mediodía de este Martes en su casa. Las pérdidas fueron totales, lo poco que no dañó el fuego, lo arruinó el humo. “Perdimos todo, tenemos que volver a empezar”, contó Débora en diálogo con día7, mientras detallaba en parte ese “todo” como ropa, calzado, toallas, frazadas, colchones, cama, placares; es decir, todo. Tu ayuda sirve, entre todos se puede hacer un poco más fácil ese «volver a empezar», el contacto es 3464 443019; o bien donde se encuentran momentáneamente viviendo, Dante Alighieri 3032 de Casilda. Desde ya, muchas gracias.

No es nada fácil tener que volver a empezar en los tiempos que corren, afortunadamente sólo fueron daños materiales, y por mucho que parezca no dejan de ser objetos y cosas, que con esfuerzo y sumado a la solidaridad de la gente podrán salir adelante. Por suerte ellos no estaban en la vivienda y sus vidas estuvieron a salvo en todo momento. Sus mascotas buscaron ponerse al resguardo subiendo la escalera que conducía a la planta alta, aunque la magnitud del incendio originó grandes columnas de humo que pusieron en riesgo a sus perros; aunque para bien de los animales, Bomberos pudieron rescatarlos en medio del humo y ponerlos a salvo.

Estaban las perras que con el susto se habían ido a la planta alta y se estaban asfixiando, las sacaron negras por el humo pero ya están bien, las vio un veterinario. La casa no se puede habitar, hay que lavar con la hidrolavadora, ventilar, hay que pintar, hay que hacer un montón de cosas. Nosotros nos vinimos a quedarnos un tiempo de mi suegra, en Dante Alighieri 3032 de barrio Nueva Roma, mi marido se va a dormir a la casa de un vecino, para cuidar la nuestra. Contó Débora en relación a cómo continúa todo tras el voraz incendio.

El fuego se desató antes del mediodía de este martes, en una vivienda ubicada sobre calle Vicente López y Vélez Sarsfield, barrio Alberdi, Casilda. Comenzó en la habitación matrimonial, situada en la planta baja, donde el fuego se habría originado en un televisor a tubo. Al arribo de Bomberos el siniestro estaba totalmente declarado. Las llamas habían arrasado con todo y el humo también hizo su parte en la planta alta. La familia no estaba dentro de la vivienda. Bomberos pudieron rescatar y poner a salvo a sus dos perros y a una tortuga.

Nosotros somos tres en la casa, la ropa mía la perdí toda y la de mi marido también. Mi marido es talle XXL y yo talle 4, calzado Nº 39 y 44, nuestro hijo fue el único que no perdió nada porque tenía todo arriba en la planta alta. Perdimos los placares, la cama, sábanas, todos los toallones, no quedó ni uno, nos dio uno hoy un vecino, perdimos todo, toda la ropa, todo el calzado, todo. No se pudo hacer nada. Relató Débora mientras comentaba incluso: Si se puede, sino no pasa nada, conseguimos donde sea, en referencia a recurrir a la solidaridad de la gente de Casilda, de aquellos que quizás puedan y quieran colaborar ante las pérdidas totales que dejó como saldo el fuego.