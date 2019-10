Cerró Ribeiro Sucursal Casilda

Cinco empleados quedaron en una compleja situación esta mañana al llegar y encontrarse con esta imagen de la Sucursal Casilda de la casa de venta de electrodomésticos y financiera «MINICUOTAS RIBEIRO».

La empresa, de la cual ya habían trascendido ayer detalles de otras sucursales del país que habían cerrado definitivamente de la noche a la mañana, y donde incluso se anunció desde los medios de la Provincia de Buenos Aires el inminente cierre de Casilda y varios puntos más, no dio aún explicación alguna en cuanto a la situación de la Sucursal Casilda aunque la reja permanece cerrada desde ayer a última hora.

«La empresa quiere cerrar todo hoy, incluso ya nos dijeron lo que nos correspondería de indemnización a cada uno y quieren cerrar todo hoy.», Refirió uno de los empleados en la puerta del local.

Los empleados habían comenzado a notar irregularidades en los pagos de sus sueldos, comenzaron meses atrás cobrando en dos cuotas el salario, luego tres, cuatro y hasta llegar a cobrar en cinco cuotas lo correspondiente al mes de trabajo. Al margen también de llegar a tener la obra social suspendida por falta de pago y adeudar aportes patronales. A los trabajadores a la fecha les adeudan el mes de Agosto y Septiembre.

«Si no se hace una exposición policial se pierden los derechos; hay que hacer una denuncia ya. A nivel nacional se había hecho un acuerdo homologado por concurso preventivo de crisis dónde RIBEIRO se comprometía a no cerrar sucursales, aunque por lo visto ese convenio se cayó porque están cerrando. Ribeiro no es únicamente venta de electrodomésticos, RIBEIRO es también una empresa agropecuaria, financiera, etc, aunque el hilo siempre lo cortan por lo más débil.» Indicó Carlos Lavezzari, Secretario del Centro de Empleados de Comercio de Casilda, quien se acercó a dialogar en la vereda de calle Buenos Aires 2676 con los empleados de la firma a quien la empresa dejó en la calle desde esta mañana.