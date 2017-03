¿Qué queda después una tragedia anunciada?

Sobra el dolor, la impotencia, el sufrimiento, el miedo, la angustia, las secuelas, los sueños rotos y las vidas mutiladas…

Después de una tragedia anunciada, quedan personas y otras ya no están, familias sumidas en un duelo inconsolable, sobrevivientes temerosos y angustiados que jamás olvidarán los horrorosos ruidos de aquel día. Un día cotidiano que yendo a estudiar o trabajar fueron sorprendidos por la inoperancia e inconsciencia de los que supuestamente nos tienen que cuidar…

También quedan personas como María Belén que luchan y libran una batalla gigante, implacable, donde por momentos se siente la derrota y por momentos vuelve la luz de la vida a levantar el estandarte de la esperanza, como única bandera de la cual nos aferramos para poder seguir acompañándola…

Cada lágrima de María Belén es un golpe a traición, una puñalada por la espalda y aparecen entonces lo que no queremos sentir; la impotencia, la bronca y el grito ahogado. Un sentir nuevo y amargo que se manifiesta a cada minuto y entonces nos volvemos al llanto escondido para que el resto de los familiares y amigos no se rindan…

María Belén se mueve apenas y busca encontrar con la mirada algún Dios que le explique porque está presa en su propio cuerpo. Rogamos que pueda entender que todo va a pasar… Porque todo tiene que pasar…

Después de esta locura señores, hay personas olvidadas y otras noticias llegarán para que esta quede en algún lugar del pasado, pero también quedarán otros como María Belén, los pasajeros, familiares y amigos de la tragedia del 24 de febrero de los micros de Monticas que nunca jamás olvidarán que han modificado sus vidas para siempre de la manera más burda e injusta.

Por eso no nos vamos a cansar de pedir JUSTICIA para todos los ocupantes y familiares de la tragedia de aquel nefasto día de febrero del 2017.

Muchos de nosotros creemos que levantar la bandera de esperanza que nos entrega María Belén todos los días es la única manera de cambiar este corrupto mundo en el que vivimos…

¡Por eso no nos vamos a cansar de pedir justicia para todos los ocupantes de esos micros, algunos de ellos ya no tienen voz y tienen que ser escuchados de alguna manera!

No quisieron brindarles seguridad en aquel momento y lo tan anunciado pasó, la tragedia se llevó vidas, sueños y la tranquilidad de muchos.

Hoy María Belén necesita ser atendida en un centro de rehabilitación neurológica, no sabemos que tiene el destino pensado para ella, pero si sabemos que no vamos a permitir que la olviden, la abandonen y no se responsabilicen de la barbaridad que cometieron. Porque ella, como todas las víctimas vivían un común verano de febrero, esperando solo cosas buenas de la vida y fueron arrancados de un tirón despojándolos de todo lo que soñaban.

¡De una vez, los responsables tienen que entender que con su codicia e insensatez arruinaron todo a su paso! Pedimos para ellos condenas auténticas y ejemplares.

Tenemos que agradecer que en este mundo hostil existan también personas que sí dignifican la vida.

En nombre de toda la familia y amigos decimos ¡GRACIAS!.

¡A todo el personal del HECA sin distinción, gracias!

Director, médicos, enfermeros, guardias, la gente de limpieza, las chicas y chicos del bar, a todos los que cuidan a María Belén y a todos los pacientes que sufren una emergencia, los familiares que estamos devastados les estaremos eternamente agradecidos.

A los que brindaron los primeros auxilios, bomberos, médicos, la buena atención primaria también hicieron la diferencia para salvar vidas.

A la Comisión Comunal de San José de la Esquina, gracias por su buena predisposición.

A todos los que piden y oran por María Belén, muchísimas gracias. Creemos que todas sus plegarias llegan almacenándose en su cuerpo y su espíritu fortaleciéndolo a su paso…

Gracias por acompañar a María Belén en esta lucha…

El universo necesita más personas como ella, gente de buena fe, de buena madera, comprometida sincera y verdadera… Que no sabe hacer el mal… ¡Ojalá podamos entenderlo algún día!

Por Natalia Marchegiani