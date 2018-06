Adara nuevamente lucha por su Vida

La pequeña de cinco años que semanas atrás volvió a su casa en la localidad de Sanford y fue recibida con mucha emoción por familiares y amigos tras ser dada de alta luego del trasplante de hígado, hoy lucha nuevamente por su vida. Una complicación de urgencia la llevó nuevamente a terapia intensiva, por el momento no puede atribuirse a un efecto post quirúrgico de lo que fue aquella compleja intervención de trasplante y el equipo médico se encuentra abocado a práctica de los estudios correspondientes para tratar de determinar los orígenes de las convulsiones y del paro cardio respiratorio sufrido esta madrugada.

Adara Serrano fue intervenida el pasado jueves en el Sanatorio de Niños de la ciudad de Rosario, en una operación programada para la colocación de un drenaje biliar. Procedimiento que se usa para drenar la bilis y aliviar la presión que causa una obstrucción en los conductos biliares. Una radiografía del hígado y los conductos biliares localiza la obstrucción que impide el flujo de la bilis. Se usan imágenes creadas por ecografía para guiar la instalación de una cánula (tubo) que permanece en el hígado. La bilis drena a través de la cánula hacia el intestino delgado o una bolsa de recolección fuera del cuerpo.

Adara se encontraba internada en una sala común, ya en el proceso de recuperación luego de la intervención programada del pasado jueves, donde le colocaron una vía de drenaje biliar, y de un momento a otro su estado de salud desmejoró. Tuvo que ser asistida de urgencia luego de una serie de convulsiones que la llevaron a un paro cardio respiratorio, del cual pudo ser reanimada aunque permanece en terapia intensiva a la espera de los resultados de una serie de estudios que tienden a determinar los orígenes de tales afecciones.

Fue un momento muy feo, no nos respondía, nos miraba, estaba como shockeada, ida, decía que no nos veía a nosotros… la doctora nos explicaba que podía ser propio del dolor de la punción pero nosotros la conocemos bien a nuestra hija Adara y no era por dolor. Después empezó a no responder, se empezó a poner morada, no podía respirar y entonces le colocaron oxígeno, le sacaron sangre para hacerle análisis, le colocaron un inyectable para parar las convulsiones; después le hicieron una tomografía en la cabeza, aunque no salió nada concreto por eso esta tarde van a hacerle una resonancia para ver que no haya sufrido daños cerebrales por las convulsiones. Ahora ella está consciente pero débil por los medicamentos de la madrugada. Finalizó Ezequiel, preocupado aunque sin perder las esperanzas de pronto ver bien a su hija.