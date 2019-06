Cámaras de Pujato identificaron vehículo de delincuentes

Este sábado por la noche se produjo un hecho de robo en la localidad de Pujato, donde delincuentes ingresaron a una vivienda tras forzar una reja y ventana en la parte trasera lindera al patio, para luego darse a la fuga con dinero, televisores, electrodomésticos, artículos de pesca y otros objetos de valor robados del interior de dicho domicilio; sumando además en su huida el robo de una pick up Chevrolet S10 que se encontraba estacionada, sin medidas de seguridad y con su llave puesta, a unos 30 metros del domicilio robado. Una de las hipótesis es que al encontrarse los delincuentes con un volumen de objetos robados quizá superior al esperado, hayan utilizado la pick con la finalidad de poder escapar todos del pueblo, sin tener que resignar a viajar en colectivo o dejar algunos de los televisores robados para poder recuperar espacio en el vehículo que los movilizó hasta allí.

Ese auto raro nos viene a robar… Expresó el matrimonio de jubilados que fuera víctima de robo, momentos antes de retirarse de su casa para concurrir a una cena; si bien lo pensaron y les resultó llamativo el aspecto del automóvil que rondaba por el lugar, en ningún momento dieron aviso a la Policía.

En un primer momento la Policía local tomó conocimiento del robo de la pick up, porque fue su propietario quien casi inmediatamente advirtió su desaparición; aunque para esa instancia de la noche del sábado, aun se desconocía que los delincuentes también habían ingresado a un domicilio de calle 9 de Julio al 500, de Pujato, ya que como dijéramos, el matrimonio se había ausentado por alguna horas. Fue en la madrugada del domingo, cuando al regresar, constataron un gran desorden en su casa y la faltante de una gran cantidad de elementos de valor.

El Presidente Comunal de Pujato, Daniel Quacquarini, inmediatamente se abocó junto al Comisario del pueblo y la PDI al rastrillaje por la zona, llegando incluso a recorrer gran parte de los ingresos a Rosario, en busca de la pick up, ya que el registro de las cámaras de seguridad de Pujato mostraba a la misma salir del pueblo por Ruta 33 con sentido a Rosario.

Al analizar detalladamente los registros en las más de 40 cámaras de seguridad con las que cuenta el «Sistema de Monitoreo Comunal» de Pujato, se logró identificar el automóvil en el que habrían llegado los delincuentes al pueblo; un Reanult Fluence color azul, quedando la primera imagen plasmada en la cámara de ingreso sobre Ruta 33, con sentido Casilda Pujato, a las 20:50 horas del sábado; para luego, entre tantos otros segmentos captados por las cámaras ubicadas dentro del radio urbano de Pujato, lograr divisar a las 22:19 que la pick up que fuera robada, salió por calle Juan B. Justo hacia la 33, continuando con sentido a Rosario, detrás del mismo vehículo Renault Fluence que había ingresado momentos antes de las nueve de la noche. El automóvil coincide con la descripción del rodado que fuera visto por el matrimonio antes de ausentarse de su vivienda, que incluso pensaron que podría tratarse de gente extraña aunque no dieron aviso a la Policía y se fueron de su casa continuando con los planes previstos para la noche del sábado. Hasta el momento, la pick up Chevrolet no pudo ser hallada.

El Ministerio Público de la Acusación de Casilda y la PDI llevan adelante una serie de medidas tendientes al pronto esclarecimiento del hecho.