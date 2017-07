Show de humor, magia y comedia en Teatro Dante de Casilda

En mi show no verás al mago tradicional preocupado por lo que sucede en sus manos. Mi concepto de la magia es que tiene que ser natural, que los milagros sucedan de forma clara y simple. El humor estará presente en cada juego, en cada acción e interacción con el público. No hay bromas ni burlas, no hay groserías ni nada que te haga sentir incómodo, tengo otros recursos para lograr que te rías y diviertas. Si te dejas llevar de mi mano sentirás la calidez del rencuentro con un amigo al que hace mucho no veías. Pero eso solo sucederá si de verdad quieres volver a sonreír y a asombrarte como hace tiempo hemos dejado de hacerlo. Puedes intentarlo, el resto dejalo en mis manos. Jorge Faro.

No es nada parecido a un show de humor.

No es nada parecido a un show de magia.

No es nada parecido a un show de música.

No es nada parecido a un show.

No es nada parecido.

No es nada.

No es.

No.

#ENSARTE

Sábado 29 Julio, 21:30 horas, Teatro Dante Casilda.