Robaron carrito de comidas al paso en Ruta 33 Casilda

La inseguridad en Casilda sigue preocupando. Cada vez son más las familias trabajadoras afectadas por la delincuencia. Hoy le tocó su turno al carrito de comidas al paso sobre Ruta 33 y Rivadavia, en Casilda. Si bien alguno podría llegar a pensar que “roban” por “hambre”, más allá que se llevaron todos los panes de hamburguesas y panchos que había guardados dentro del carro, lo cierto es que también cargaron con un juego completo de cuchillos profesionales de cocina que se encontraban sobre la mesa de trabajo de este puesto de comidas, entre otros elementos. Para lograr ingresar los delincuentes rompieron el candado y traba de la puerta de acceso lateral. La dueña advirtió el hecho esta mañana, antes del mediodía, cuando se disponía a abrir el carro para preparar los sándwiches de almuerzo.

Ya no se puede trabajar, la mayor parte del tiempo lo atiendo yo, otras veces también está mi hija y pareciera que por ser mujeres tenemos que aguantarnos que nos digan de todo. Los problemas puntuales son los fines de semana a la madrugada. Algunos vienen acá y pretenden que les regalemos el sándwich… No podemos regalar la comida, es nuestra fuente de trabajo el carrito, vivimos de esto… pero algunos a veces no la entienden y se ponen muy agresivos y se hace difícil trabajar así; más aún si cuando vengo para abrir me encuentro con que me rompieron el candado y me llevaron todo. No es la primera vez, tiempo atrás ya nos habían robado la garrafa. Contó Adriana, mientras reponía parte de los panes y productos robados y preparaba todo para dar de comer a los camioneros que ya son habitúes de sus ricas hamburguesas al paso.