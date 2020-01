«Previas» y escándalo en la noche arequitense…

Compartir en:

Una fiesta organizada por alumnos de un colegio secundario de Arequito, junto a un grupo de padres, fue el eje de la polémica tras el ingreso al SAMCO local de entre 8 y 10 adolescentes alcoholizadas, en su mayoría menores de edad. Intervino el Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Casilda quien ordenó la extracción de muestras de sangre, para su posterior envío a laboratorio, y poder determinar si sólo fue alcohol en exceso la causante de las distintas afecciones en las menores o si hubo también la presencia de alguna sustancia tóxica.

Muchos ya venían muy tomados desde las previas, acá las fiestas son así y entra todo el mundo, si son mayores de 14 ya ingresan; y si bien se vende alcohol, en media hora no logran llegar a alcoholizarse al extremo como les ocurrió a estas chicas, es imposible que en media hora queden en esas condiciones; es decir, ya vienen muy alcoholizados desde las famosas «previas», y es un grave problema del que nadie habla. Refirió una madre allegada a la organización de la fiesta.

En cuanto a las menores, fueron atendidas en la guardia del SAMCO local de Arequito y luego dadas de alta, sin mayores complicaciones. Si bien a una joven no lograban en un principio hacerla reaccionar, según informaron no era más que un desmayo producto de haber bebido en exceso y pudo recuperarse con el correr de las horas. No obstante, preocupa en un sector de la población el grado alcohólico que tanto varones como mujeres, de 14 años en adelante, suelen alcanzar para poder «divertirse». El punto no pasaría únicamente por los lugares donde se organizan fiestas, sino en las ya conocidas «previas», que se realizan en domicilios particulares y donde el alcohol y la combinación de tragos juegan un papel fundamental a la hora del estado en que esos menores salen luego a la calle.

En esta oportunidad, el encuentro de los jóvenes se dio en el ámbito del Ferroclub de Arequito, donde se realizó la Fiesta de la Espuma 2020, en el predio del ferrocarril. Lugar al cual varias jóvenes ya habrían llegado bastante alcoholizadas y con el transcurrir de la noche su situación empeoró. El Fiscal que interviene en la causa aguarda los resultados de los exámenes toxicológicos para determinar si podría haber ocurrido alguna otra situación particular más allá de la ingesta desmedida de alcohol. Si bien la Policía de Arequito refirió haber clausurado la fiesta que se desarrollaba en el galpón del Ferroclub durante la madrugada de este Sábado, allegados a la organización sostuvieron que sólo les indicaron bajar la música y que todo terminó a las 5:45 de la mañana, tal como estaba pactado con la Comisaría local.