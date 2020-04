Pujato aguarda resolución provincial para evaluar posibles cambios en el aislamiento

Pujato sigue su estricto cumplimiento de las medidas de cuarentena establecidas por decreto comunal, basadas en lo establecido por Nación. Teniendo en cuenta que hasta el momento el #Aislamiento_Social es la única forma de evitar la propagación del virus, y quedó demostrado en aquellos pueblos y ciudades que cumplieron con tales medidas y no continuaron con la propagación del virus. Por tal, el Presidente Comunal de Pujato expresa que continúan vigentes las normas de aislamiento y convivencia establecidas y todo sigue rigiendo de la misma manera que se venía desarrollando; hasta tanto el Gobernador de Santa Fe exprese lineamientos a seguir tras los anuncios del Presidente Alberto Fernández, anuncios que igualmente luego quedarán supeditados a los criterios de aplicación de la autoridad local, en este caso en la figura del Presidente Comunal de Pujato, Daniel Quacquarini, quien tendrá la última palabras sobre las excepciones a permitir en su pueblo.

Escuchamos este sábado por la noche los anuncios del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, hoy esos anuncios aún no están vigentes. Fernández estableció en su discurso un techo, una serie de parámetros, que luego serán evaluados por cada Gobernador. En el caso de Santa Fe, una vez que Perotti determine cómo continuará el cumplimiento de la cuarentena, será cada Intendente y Presidente Comunal quien baje lineamientos a su localidad, según lo establecido desde Provincia. Por lo tanto en Pujato, hasta tanto no haya un comunicado oficial que determine las directivas estrictas del Gobernador de la provincia, las medidas siguen siendo las mismas. Indicó el Presidente Comunal de Pujato, Daniel Quacquarini; quien además agregó: No podemos relajarnos, que no veamos al virus no significa que no corramos riesgos. Es una locura pensar en sacar los chicos a la calle; entendemos la situación, pero la gente debe entender que por el momento la única forma de prevención es quedarnos en casa. El relajamiento, si bien es necesario, de darse será evaluado cuándo y de qué manera. Concluyó Quacquarini.