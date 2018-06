Menores violentos fuera de control

Todos los vecinos de calle Belgrano somos víctimas, desde hace muchos fines de semana, de los adolescentes que pierden el control cuando salen hacia el centro. Hoy me quisieron romper el cesto de basura de nuestra casa, sin darse cuenta que contábamos con cámaras de seguridad y alarma. Quedaron registrados en su intento por destrozar el cesto. No lograron romperlo porque unas vecinas los vieron en el momento justo y les gritaron, entonces escaparon corriendo sin poder terminar de “arrancarlo”. Vecinos que vieron el video ya nos avisaron los apellidos de algunos de estos chicos. En estos días haremos la denuncia. No es justo que maltraten al vecindario de esta manera. El hecho paso alrededor de las 2:00 de la madrugada de este domingo 24 de junio, sobre calle Belgrano desde el 2100 al 2400. Contó una de las familias que sufrieron el ataque contra su cesto de residuos domiciliario.