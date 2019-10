Grave denuncia por acoso sexual en un comercio de Casilda

Una mujer de 44 años fue acorralada dentro del probador de ropa de una popular tienda ubicada sobre calle Buenos Aires al 2700, en Casilda. El ataque, según se desprende de lo expuesto por la víctima, lo habría cometido un hombre de unos 35 años que se desempeña dentro del local y abusó de su integridad como mujer.

Lo hago público porque tengo miedo que lo que me hizo a mí este sujeto se lo haya hecho también a otras personas, y donde quizá llegó a más… Si les pasó a otras mujeres o chicas jovencitas, les sugiero que se animen y denuncien, es la única forma de cortar con el abuso. Contó la víctima.

Todo comenzó entrada la tarde del Miércoles 23 de Octubre cuando la cliente recorría el local comercial y miraba prendas de vestir, en un momento advirtió que no había más gente que ella, y que sólo un hombre estaba al frente del comercio, aunque jamás imaginó la pesadilla que le esperaba minutos más tarde. El hombre se le acercó y le dijo: «acompañame al probador porque estas en una actitud sospechosa y vas a tener que desnudarte…»

La primer reacción de la mujer fue decirle que llame a la Policía, que él no era quién para hacerla desnudar, aunque éste se le río en la cara y continúo con su hostigamiento e insistencia a que se quite toda la ropa. Ya una vez dentro del probador y en medio de una incómoda y preocupante situación, ella volvió a referirle que si tenía dudas sobre si había robado algo que llame a la Policía para que la revise, que él como hombre no podía hacerla desnudar. El sujeto continuó esbozándole una sonrisa. La situación fue más allá y frente a la insistencia la mujer pensó que quizá levantándose la remera la dejaría en paz… y le mostró con pudor que no tenía nada oculto, el depravado seguía firme en su postura de hacerla desnudar por completo. Ahí fue donde la víctima se pudo firme y sentenció que sería ella misma quien llamaría a la policía si seguía acosándola y abusándose de su condición de mujer. Inmediatamente pudo salir del local y ponerse a salvo de ser atacada sexualmente.

Nunca pensé que me iba a pasar esto. Me sentí realmente abusada. Ya fui e hice la denuncia. Todos nos callamos por miedo, pero es importante empezar a hablar. Estoy cansada de callar y callar, confió la mujer acosada en dialogo con día7.

Con una carga de impotencia, angustia, inseguridad y tristeza la mujer buscó ayuda en el Centro Territorial de Denuncias y dejó de manifiesto todo lo ocurrido. Allí, personal capacitado para tales situaciones logró devolverle algo de tranquilidad al afirmarle que en ningún momento la situación tendría que haber llegado a ese extremo, que ante una duda era personal policial quien debía acudir, indicándole incluso que tal como ella describió los hechos configuraría el delito de acoso sexual y que un equipo de trabajo especializado del Ministerio Público de la Acusación tomaría intervención para investigar su caso.