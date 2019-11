Abuela casildense se conviertió en record mundial

Una historia de sacrificio y amor. Esther Soria, con sólo 81 años se convirtió en la choznabuela más joven del mundo. Según los registros, no habría otra mujer que haya logrado llegar a unir seis generaciones de mujeres y llevarse el rótulo de chozna (trastatarabuela) a su edad.

Siento mucha alegría y satisfacción; llegar a choznabuela no me lo esperaba; no es fácil para mi, ni tampoco para ninguna mujer… sin embargo llegué!”, contó Esther a nuestro canal de Youtube mientras nos recibía en su casa de barrio Alberdi, en la ciudad de Casilda, Santa Fe, Argentina. En total suman 102 los nietos, biznietos, tataranietos y su recién llegada choznanieta, Natacha Aneley Cisnero.