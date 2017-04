Extenderán responsabilidades en la muerte de Marcos

Se trata de las Doctoras Natalia Hollmann y Evangelina Vuksanovich de la ciudad de Venado Tuerto, a quienes entrevistamos luego de la audiencia de constitución de querellantes y expresaron que presentarían nuevas medidas para extender las responsabilidades en el caso que llevó a la muerte del pequeño de tres años.

La Comuna debería garantizar los medios de seguridad, la responsabilidad en cuanto a las maestras y demás, que en este caso está mas que de manifiesto que no las cumplió. El contrato es un contrato totalmente genérico, es muy amplio, o sea, al no intervenir el Ministerio de Educación fue tan genérico ese convenio que así sucedieron las cosas…, expresó Hollmann. El Centro no está habilitado ni en el momento del hecho, ni hoy actualmente. Lo que está ingresado en el expediente es el pedido de prórroga que efectuó la Comuna pero no la prórroga efectiva. Concluyó la Abogada.