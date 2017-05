Correo de Lectores: “Perros sueltos y niño mordido”

Hola buenas tardes, mi nombre es Verónica, yo no sé de quién son los perros que están sueltos enfrente de la escuela Normal de Casilda; o si no son de nadie… a quién le corresponda hacerse cargo. Hoy al mediodía me dirigía en moto a un acto con mi hijo al Teatro Dante, cuando de pronto me salieron al cruce ladrándome esos dos perros y uno de ellos mordió a mi hijo en la pierna dejándole heridas. Terminé en Ecas y mi hijo sin poder disfrutar de su acto, con antibióticos y calmantes para el dolor…

¿Cómo puede ser que allá suelto dos perros agresivos enfrente de dos escuelas donde a diario concurren miles de niños y personas y nadie haga nada?… No sé a quién le corresponde hacerse cargo… Espero no esperen a que suceda algo peor… Gracias.

Verónica Garay.