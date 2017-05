La historia se repite y es casi otra tragedia…

Esta vez ya sin Monticas de por medio… sólo con la presencia de la inoperancia de un Gobierno Provincial, que desde hace tiempo y habiendo pasado distintos colores políticos sigue ausente frente al gran desorden que significa en toda la Provincia de Santa Fe el transporte público, licitaciones “a dedo”, concesiones vencidas, empresas fantasmas, testaferros de corporaciones… bajo esas circunstancias operan desde los organismos que deberían controlar al Transporte Público. Sin una cara visible y bajo la sospecha de una fuerte presencia política de fondo en las principales empresas prestatarias, la gente sigue arriesgando su vida cada vez que sube a un micro habilitado por la Secretaría de Transporte del Gobierno encabezado por Miguel Lifschitz.

Unidades sin mantenimiento, inspectores que sólo cumplen horarios y no labran ningún acta pese a estar todo mal, vecinos que levantan la voz exigiendo controles, voces que se silencian apagadas en el cansancio de un reclamo que nadie escucha… 13 muertos, decenas de familias destruidas, y a tres meses aún no hay imputados por el hecho de tránsito protagonizado por dos unidades de la empresa Monticas. El Fiscal Jurado del MPA Rosario sostiene que es una causa muy compleja. Mientras que los familiares de las víctimas aún no saben si la cubierta era o no recapada, aunque si tuvieron un ofrecimiento que en la mayoría de los casos no superó los 800.000 pesos por cada muerte.

Es algo insólito, supuestamente aún no se saben las causas sin embargo el Gobierno Provincial nos contacto para ofrecernos dinero y firmar un acuerdo, el monto está muy lejos de lo que sería el valor a percibir tras una demanda contra el Estado, sentenció un familiar que perdió a su esposa en el siniestro.

Este miércoles por la mañana el destino estuvo a favor de los pasajeros, la historia casi se repite… Un micro de la empresa Santafesina reventó su neumático delantero del lado del conductor al salir de la ciudad de Casilda, tras pisar los primeros metros de Ruta 33 rumbo a Rosario. El coche transitaba por Avenida Ov. Lagos, desde la terminal hacia Ruta 33, al llegar al semáforo ubicado en dicha intersección dobla hacia la izquierda y ya sobre la Ruta reventó su neumático delantero aunque a muy baja velocidad por encontrarse a metros de la garita donde pararía a tomar pasajeros. Fue muy fuerte la explosión, y el temor que vino tras la misma para todos los pasajeros que viajaban a bordo.

En una rápida y desesperada maniobra el chofer intentaba, con ayuda de unos gomeros de la zona, cambiar el neumático antes que la situación genere un malestar aún mayor entre quienes iban tomando consciencia de lo que podría haber ocurrido. La totalidad de los pasajeros fueron trasbordados a otra unidad de la misma empresa que continuó con el trayecto hacia Rosario.