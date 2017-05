Vuelve el Capitán Jack Sparrow a la pantalla grande

Piratas del Caribe: la venganza de Salazar

Título original: Pirates of the Caribbean: Dead men tell no tales



Johnny Depp regresa a la pantalla grande como el icónico e intrépido antihéroe Jack Sparrow en la nueva película PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR. Esta animadísima aventura encuentra al Capitán Jack pasando por una mala racha, con la sensación de que los vientos de la mala fortuna soplan fuertemente en su dirección cuando los letales marineros fantasmas, liderados por el aterrador Capitán Salazar (Javier Bardem), se escapan del Devil’s Triangle empeñados en matar a todos los piratas del mar, en particular, a Jack.

PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR es dirigida por Espen Sandberg y Joachim Ronning y protagonizada por: Johnny Depp, Kevin Mcnally, Javier Bardem, Geoffrey Rush, David Wenham, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Orlando Bloom, Golshifteh Farahani, Stephen Graham.

Los horarios de PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR en 3D Digital en Cine Teatro Libertador de Casilda:

Sábado 27, Domingo 28, Lunes 29, Martes 30 y Miércoles 31 de Mayo a las 19:00 horas, hablada en Castellano.

Sábado 27, Martes 30 y Miércoles 31 de Mayo a las 22:00 horas, hablada en Castellano.

Domingo 28 y Lunes 29 de Mayo a las 22:00 horas, Subtitulada.